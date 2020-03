Na co mají zaměstnanci nárok v nouzovém stavu? | E15.cz

Zaměstnanci v současné situaci spojené s koronavirem tápou v tom, na co mají nárok, na co má naopak právo jejich zaměstnavatel. Změny nám možná udělaly v hlavách zmatky. Proto vám nabízíme vysvětlení od personalistů z agentury Grafton Recruitment.

Nařízení dovolené

Je pravda, že Čechům chybí informace především v oblasti náhrad mzdy a právech zaměstnavatelů. Může zaměstnavatel nařídit práci z domu nebo dovolenou? Právě dovolenou vám zaměstnavatel nařídit může. Je to podle zákoníku práce košér. Má to ale jeden háček. Zaměstnavatel tak ale musí učinit písemně minimálně 14 dní předem.

„Zároveň ovšem platí, že se zaměstnavatel může se svými lidmi dohodnout i na dřívějším nástupu na dovolenou. Dá se předpokládat, že o tuto dohodu se pokusí řada českých zaměstnavatelů,“ říká Radka Čechová, regionální ředitelka Grafton Recruitment.

Pozor ale. Zaměstnavatel vám nemůže dovolenou nařídit na překážky v práci (například na nařízenou karanténu či dočasnou pracovní neschopnost) a její nařizování podléhá dalším pravidlům dle zákoníku práce.

Homeoffice nařídit nemůže

Homeoffice vám zaměstnavatel příkazem dát nemůže. Lze se na ní pouze dohodnout. Zrovna v tuto chvíli je ale práce z domova celkem dobrým řešením a tuto možnost by měli zvážit všichni, u koho je to reálné. „V dnešní době je vhodné si uvědomit, že práce z domova nás všechny chrání, eliminuje příležitosti dalšího šíření viru v populaci,“ vysvětluje Radka Čechová.

Do práce nemohu kvůli uzavření oblasti

Jestliže jste z oblasti, která je uzavřena, pracujete mimo tuto oblast, a do práce tak nemáte šanci se dostat, měli byste dostat náhradu mzdy. Není to totiž vaše vina, že se do práce nemůžete dostavit. Pokud se na to podíváme z pohledu zákoníku práce, jedná se o karanténu a zaměstnavatel tak musí vyplácet náhradu mzdy ve výši 60 procent průměrného platu. Od 15. kalendářního dne zaměstnanec pobírá tyto dávky od státu. To stejné bude platit, pokud se do karantény dostanete vy sám.

Výpadek městské dopravy

Může se stát i to, že nebude jezdit ani městská hromadná doprava a vy nemáte jinou šanci se do práce dostat. V tomto případě na náhradu mzdy právo nemáte. Máte právo jen na pracovní volno.