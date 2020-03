Odklad splátek půjčky, hypotéky a úvěru během nouzového stavu | E15.cz

Prezidium České bankovní asociace se shodlo, že vhodným nástrojem obrany proti dopadům koronaviru SARS-CoV-2 je poskytnout v doložených případech klientům bank možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Odborníci lidem doporučují sledovat webové stránky jejich bank. Ty by na nich měly zveřejnit podmínky, za kterých poskytnou úlevy ze splátek hypoték a úvěrů na spotřebu. Nebo alespoň ty banky, jež úlevy skutečně poskytnou.

„Automatickou možností je ale už nyní u všech bank žádost o ponížení splátek podat. To by neměla odmítnout žádná banka při vážných důvodech souvisejících například se ztrátou příjmu z důvodu dopadů šíření nemoci Covid-19,“ vysvětluje úvěrová analytička skupiny Partners Lucie Drásalová s tím, že možnost snížení splátek banky běžně umožňovaly již před vypuknutím nákazy koronavirem SARS-CoV-2.

Podle ní je vždy dobré pamatovat i na to, že podání žádosti o odklad či snížení splátek, neznamená 100% schválení. Vše se bude posuzovat individuálně.

Jak reagují banky

Zprávu České bankovní asociace prozatím ale na začátku provázely nejednotné reakce samotných bank. Z některých přitom vyplývalo, že vůbec neuvažují o tom, že by poskytly svým klientům plné odložení splátek na tři měsíce. Následně ale mnoho z nich změnilo názor.

„V rámci Partners máme potvrzeno do 16.3.2020, že všichni naši obchodní partneři, což je většina bank, nabídnou možnost odkladu,“ upřesňuje Lucie Drásalová.

Podle mluvčí České bankovní asociace Moniky Petráskové se banky primárně zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne pandemie nejtíživěji.

„Asociace zahájila konzultace s Českou národní bankou s cílem, aby v těchto případech byl nastíněný přístup ke klientům zohledněn při bankovním dohledu, který nad bankami provádí,“ upřesnila.

Tím by se mimo jiné mělo řešit například i to, aby klienty, kteří nabídku bank využijí, automaticky nebyli v registrech dlužníků vedeni jako neplatiči. Což by pro ně mohlo znamenat i budoucí zdražení úvěru, nemožnost úvěr navýšit či si zažádat o nový úvěr. V tom nejhorším případě i takzvané zesplatnění úvěru.

Co na to Česká národní banka

K iniciativě komerčních bank se vyjádřila již i Česká národní banka. Ta v pondělí uvedla, že bankám obecně neurčuje, jakou mají mít strategii a pravidla pro poskytování, správu či vymáhání úvěrů.

„Rozhodnutí o umožnění odkladu splátek všech typů úvěrů je tedy v kompetenci jednotlivých bank,“ potvrdila mluvčí centrální banky Markéta Fišerová.

V prohlášení České národní banky z mimořádného jednání bankovní rady upřesnila, že odklad splátek je vhodným způsobem, jak si z pohledu banky zajistit splacení celé pohledávky do budoucna. Podle vyjádření centrální banky právě takovýto odklad splátek přitom nemusí vést dle platných pravidel k přeřazení pohledávky banky mezi takzvané klasifikované, respektive nevýkonné pohledávky.

To implikuje, že odklad splátek hypotéky nebo úvěru u lidí, kteří jsou postiženi šířením onemocněním Covid-19, nebude veden jako nesplácení úvěru, tudíž odklad splátek nebude v registru dlužníků veden jako selhání klienta při splácení.

„Pokud by se odklad splátek měl projevit negativně v registru dlužníků, mohlo by to spotřebitele poměrně značně poškodit. Doporučuji se vždy konkrétní banky zeptat, jakým způsobem zanesou odklad/snížení splátek do registru,“ uzavírá Lucie Drásalová s odkazem na upozornění České národní banky, že celkové posouzení žádosti by mělo vždy záviset na délce trvání výpadku a na tom, nakolik bude ovlivněna schopnost klienta následně pokračovat ve splácení úvěru.