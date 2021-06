Co poslouchá La Petite Sonja

Osobnosti

Co jí zní hlavou, nám prozradila zpěvačka a klávesistka pražské psychedelické party Kill The Dandies! Sonja a její spoluhráč skupinu založili a v roce 2009 debutovala albem I Saw White Fields. Jejich čtvrté album Your Blood My Veins vyšlo na jaře letošního roku a v jedné písni na něm hostuje i americký herec a režisér Steve Buscemi, který si kapelu oblíbil během své nedávné pracovní návštěvy Česka.

Od které písničky, kterou napsal někdo jiný, znáš celý text od začátku do konc

Teď momentálně jsem se naučila s dcerkou „In the jungle, the mighty jungle the lion sleeps tonight“. Ale znám asi dost textů, u CZ písniček převážně od Jiřího Suchého. Nebo třeba Love Me Tender.

Co bylo první album, které sis koupila nebo dostala?

To si nepamatuju, ale když mi bylo asi deset, měli jsme se ségrou kazetu Shakin‘ Stevense a hrály si ji pořád dokola. A pak jednou táta přinesl několik kazet Pink Floyd a já je přemazala vlastníma výplodama. (směje se)

Co nejraději posloucháš v autě nebo v MHD?

Něco příjemnýho a uklidňujícího. Teď sice zrovna nejedu v autě, ale hraje mi tu Dusty Springfield.

Která písnička tě v poslední době nejvíc dostala?

Wildfi res od britské skupiny Sault z desky Untitled (Black Is). Ne všechno od Sault se mi líbí, ale tahle deska je skvělá. Strašně bych chtěla, aby mě něco dostalo a nemohla bych to vyhnat z hlavy. Ale poslední dobou nemůžu nic najít.

Ve kterém videoklipu bys chtěla prožít jeden den života?

Určitě bych tady chtěla kráčet mezi kaktusama s Kid Congem v klipu He Walked (celý název Kid Congo & The Pink Monkey Birds: He Walked).

Co dalšího si pustit v červnu?

Kill The Dandies! - Your Blood My Veins

Už zmíněný „úlovek“ v podobě Steva Buscemiho, hostujícího ve skladbě Laura, je sice zajímavých tahákem alba, deska by však bez problémů obstála i bez něj. Kill The Dandies! na čtvrté desce opět umně míchají koktejl z šedesátkové psychedelie, sedmdesátkového glamu i garážového rocku a znovu dokazují, že jsou skupinou minimálně evropských kvalit.

Myd - Born A Loser

Francouzský producent Quentin Lepoutre je jedním umělců, patřících pod vydavatelskou stáj Ed Banger, jejímiž hvězdami jsou zejména ty francouzské electro scény, dvojice Justice. Myd, jak zní jeho pseudonym, teď po několika EP a úspěšných remixech pro lidi jako Riton, Hot Chip nebo Metronomy přichází s debutovou deskou, která je dokonalou ukázkou toho, jak má dnes vypadat kříženec mezi taneční hudbou a nezávislým popem.

St. Vincent - Daddy’s Home

Jedno z nejočekávanějších alb letošního roku je tady. Osmatřicetiletá Annie Clark aka St. Vincent se po čtyřech letech vrací s deskou, kterou natočila ve spolupráci s Jackem Antonoff em, spolupracovníkem Lany Del Rey nebo Taylor Swift . A výkřiky nadšení ze všech stran naznačují, že máme jednoho z prvních kandidátů na album roku 2021.

