Pohnutý osud první očkované Češky: Od šestnácti ve válce, po ní hodně temná místa

Osobnosti

Narodila se v polské obci Malowana v polské vesnici osídlené Čechy, kteří hledali své štěstí na zemědělsky hojné, leč nevyužívané půdě. A dařilo se jim. Příští generace tu vyrostla, vzmohla se, dařilo se jim a Emíliin tatínek začal skupovat pozemky. Tvrdil: „Dům lehne popelem, ale pole neshoří!“

Smáli se i plakali

To ovšem platilo jen do propuknutí druhé světové války. Oblast postupně obsadila vojska německá i ruská a šestnáctiletá Emílie patřila mezi děvčata, jež s radostí vstoupila do nově vzniklé Svobodovy armády, jejímž cílem bylo osvobodit Československo. Nalákala ji kamarádka Lída. „Liduška měla uniformu, vázanku, bílou košili a mně se to tak líbilo," vzpomínala se smíchem po letech Emílie.

Do tuhého začalo jít při přechodu na okupované území Československa. Němci se dukelského průsmyku do Československa nehodlali vzdát a boje byly opravdu tvrdé. Na Dukle padlo mnoho volyňských Čechů, ale ti co přežili, byli šťastní, že mohou pomáhat osvobodit zem jejich předků. Když překračovali hranici, poklekávali a nabírali hlínu do rukou. Pro všechny to byl jeden z nejdojemnějších okamžiků jejich životů.

Emílie Řepíková doprovázela bojující jednotky přes Moravu až do Prahy. Pro volyňské Čechy byl vstup do hlavního města svátek. „Smáli jsme se i plakali. My ženy jsme si točily vlasy na papírky, abychom byly krásné. To víte, vysněná Praha! I my holky z týlu jsme si připadaly jako hrdinky.“

Život po válce

Po vybojované vítězné válce byl její partner Vladimír, se kterým se znala již z Volyně, přesunut do Žatce, kde zajišťoval odsun německého obyvatelstva. Emílie svou lásku následovala a po odsunutých Němcích dostali vilku v Libočanech a tak se natrvalo vrátili do země původu.

V roce 1946 měli svatbu a usadili se v Československu natrvalo. Vladimír Řepík později pracoval na Ministerstvu obrany a po okupaci Československa působil od roku 1970 jako velvyslanec ČSSR při velitelství Varšavské smlouvy. Ze sametové revoluce a pádu železné opony v roce 1989 nadšeni nebyli.