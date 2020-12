Armáda zrenovovala legendární Avii AV-14: Pýcha leteckého muzea září opět v plném lesku

Letiště Praha opráší počátkem dubna vůbec první linku, se kterou přesně před 80 lety zahajovalo svůj pravidelný provoz. Ve spolupráci s Českými aeroliniemi bude 5. dubna časně ráno vypraven Airbus A319 na speciální let OK 80 do slovenských Piešťan; následně se jako OK 1937 a OK 2017 podle prvorepublikového vzoru vrátí přes Brno do Prahy.