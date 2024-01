Lidská mysl může zásadním způsobem ovlivňovat náš přístup k penězům nebo to, jaké si vybíráme investice i jestli se třeba zajišťujeme na stáří. „Ze všeho nejdůležitější je ale věřit v systém, tedy v to, že má dlouhodobě smysl něco dělat,“ říká investor a psycholog Petr Šimčák ze společnosti Amundi. V rozhovoru s e15 také prozrazuje, jak nenaletět podvodným nabídkám, či proč lidé, kteří obchodují nejčastěji, nemusejí být těmi nejúspěšnějšími.

Začít investovat je dnes snazší než kdykoliv předtím. K nákupu akcií nebo kryptoměn stačí pár kliknutí na mobilním telefonu. Nestává se tím investování rizikovějším?

Obecně si myslím, že je dobře, že se investování stává široce dostupným. Bohužel to ale přináší také demokratizaci spekulování. A tam se člověk může spálit snadno. Na druhou stranu i naučit se ztratit peníze, ideálně vlastní peníze a vlastní chybou, může být dobrá zkušenost. Člověk tím pozná sám sebe, zjistí, co mu nevyhovuje. Jde o to umět tu chybu správně vyhodnotit a poučit se z ní. A ne, že si koupím nějaký nesmysl, prodělám na tom, a pak si řeknu, že mě všichni okradli a investování je dobré jen pro nějaké burzovní spekulanty. To je zásadní nepochopení té disciplíny.