S&P 500 prošlo proměnou. Kdo bude indexem hýbat za deset let? | e15.cz

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

Svět se mění a s ním i složení burzovních indexů. Americká společnost Bespoke Investment Group, která se zabývá vytvářením analýz dění na finančních trzích, publikovala na sociální síti X pořadí 25 nejhodnotnějších firem v indexu S&P 500 dle tržní hodnoty nyní a před deseti lety. Ukazatel odráží vývoj cen akcií veřejně obchodovaných firem na burzách v USA s nejvyšší kapitalizací.

Zajímavý je mimo jiné rostoucí podíl největších firem. Zatímco deset let nazpátek byla váha společností v Top 10 zhruba 18procentní, nyní na tentýž podíl stačí jen první tři korporace. Pouze samotný Apple, výrobce chytrých telefonů iPhone, má v indexu více než 7procentní zastoupení. Významně narostl i podíl top 25 firem na celém indexu – z třetiny na téměř polovinu.

Zdroj: Bespoke

Zaujmou však nejen čísla. Na předních pozicích nyní vidíme více technologicky zaměřených společností, než tomu bylo před deseti lety. Mezi takové firmy se dá řadit i Tesla, která byla v roce 2013 stále ještě spíše startupem. Roční produkce automobilky v čele s Elonem Muskem tehdy dosáhla 22 400 vozů na elektrický pohon. A tržní kapitalizace firmy se po většinu roku držela pod 20 miliardami dolarů. Dnes je více než 30násobná.

Do top 10 se „probil“ například i výrobce grafických procesorů NVidia či provozovatel sociálních sítí Meta Platforms. Firma, kterou stále vede spoluzakladatel Mark Zuckerberg, byla před deseti lety na burze teprve druhým rokem.

Naopak v top 10 a vlastně ani v první pětadvacítce už dnes nenajdeme například skupinu General Electric – její tržní hodnota spadla kvůli řadě problémů během deseti let na méně než polovinu. Součástí tohoto rozsáhlého průmyslového a finančního impéria byla dříve mimo jiné i Moneta Money Bank, s jejímiž akciemi se od roku 2016 obchoduje na pražské burze. Tehdy se však ještě jmenovala GE Money Bank.

Kromě pohledu do minulosti se nabízí také otázka, jak budou přední pozice v S&P 500 vypadat za dalších deset let. Udrží se v top 10 například konglomerát Berkshire Hathaway? Warrenu Buffettovi, na jehož investičním úsudku úspěch skupiny po několik dekád do značné míry závisel, je už 93 let. Jeho parťákovi Charlie Mungerovi je dokonce 99. A nástupnictví nemusí vždy vyjít podle představ. V Manchesteru United o tom vědí své.

Bude Apple i za deset nejhodnotnější firmou v S&P 500? A jak se vůbec promění celá první desítka? Vzhledem k potenciálu, který nabízí umělá inteligence, se jako kandidát na top 10 nabízí startup OpenAI, jehož tržní hodnota se už dnes odhaduje na více než 80 miliard dolarů. Akcie firmy zatím nejsou na burze, ale dá se předpokládat, že zakladatelé a původní investoři budou chtít své podíly dříve či později alespoň zčásti zpeněžit.

Velkým kandidátem na budoucí průnik do S&P 500 je také další byznys Elona Muska – vesmírná společnost SpaceX. Ani tato firma zatím není na burze, její akcie však už dnes kromě Muska drží i řada finančních investorů, včetně různých fondů. A tak se IPO nabízí. V současnosti se firma SpaceX, jejíž součástí i je poskytovatel satelitního internetového připojení Starlink, oceňuje na přibližně 150 miliard dolarů. I zde platí, že část akcionářů (a možná i sám Musk) přivítá likviditu, kterou burza přináší.

Odhadovat, co bude či nebude za deset let, není vůbec snadné. Spíš nemožné. Přesto nemusí být nutně na škodu si zaspekulovat. Zde bych nechal prostor Vám, čtenářům.

Jak podle vás bude či může vypadat čelo S&P 500 za deset let? Jaké jsou vaše tipy? Kdo vypadne a kdo přibude? A případně proč? Napište mi na jaroslav.krejci@cncenter.cz či zprávou na twitteru.

Odpovědi rád zveřejním v příštím vydání Investičního newsletteru.

Stručně 📰

• Meziroční míra inflace dosáhla v říjnu podle údajů Českého statistického úřadu 8,5 procenta. Přerušila tak trend poklesu z předchozích osmi měsíců. Bylo to však způsobeno nižší srovnávací základnou, jelikož loni statistický úřad promítl do cen energií vládní úsporný tarif. Na začátku příštího roku už by měla být inflace jen okolo tří procent. (e15)

• Tržby zpracovatele kůží Karo Leather, s jehož akciemi se obchoduje na trhu Start pražské burzy, dosáhly v prvních devíti měsících tohoto roku 244 milionů korun. To bylo o 50 milionů více než v celém loňském roce. Od vstupu na burzu v říjnu 2019 posílily akcie firmy o více než 300 procent. (e15)

• Česká národní banka zveřejnila zápis z listopadového měnově-politického zasedání bankovní rady. Z dokumentu vyplývá, že pro snížení sazeb o 0,25 procentního bodu byli jen viceguvernér Jan Frait a člen rady Tomáš Holub. Ostatních pět členů, včetně guvernéra Aleše Michla, hlasovalo pro ponechání klíčové úrokové míry na sedmi procentech. (ČNB)

• Akcie taxi a dovážkové platformy Uber se obchodují nejvýše od června 2021 a tržní hodnota firmy přesáhla 100 miliard dolarů. V úterý zveřejněné výsledky předčily očekávání analytiků. Navíc ziskové hospodaření (po letech velkých ztrát) zvyšuje šanci, že se Uber může už příští rok stát součástí blue-chip indexu S&P 500. (TechCrunch)

• Minulý týden se naopak po výsledcích propadly akcie filmové a streamingové společnosti Warner Bros. Discovery. Ve středu jejich kurz klesl o pětinu poté, co firma za třetí čtvrtletí vykázala horší hospodaření, než se očekávalo. Propad akcií byl nejvýraznější za poslední dva roky. Warner Bros. Discovery navíc uvedla, že se jí bude dařit snižovat zadlužení pomaleji, než se předpokládalo. (Marketwatch)

Děje se na trzích 📈

Hospodaření americké e-commerce společnosti Groupon, jejímž největším akcionářem je česká finanční skupina Pale Fire Capital, je nadále výrazně v červených číslech. A to i navzdory tomu, že firma podle generálního ředitele Dušana Šenkypla udělala značný pokrok ve snižování nákladů. Kurz akcií se po zveřejnění čtvrtletních výsledků výrazně propadl.

Špatnou finanční situaci, zejména ubývající objem hotovosti na účtech, firma řeší mimo jiné emisí nových cenných papírů, a to v hodnotě 80 milionů dolarů (1,8 miliardy korun). Nabízené cenné papíry si mohou koupit stávající akcionáři. Pale Fire Capital, jejíž druhou hlavní tváří je vedle Šenkypla investor Jan Barta, se zavázala, že koupí, co se neprodá.

VÝVOJ CENY AKCIÍ FIRMY GROUPON V POSLEDNÍCH PĚTI LETECH

Zdroj: Google Finance

Tržby slevového portálu Groupon, který byl před lety inspirací pro český Slevomat, činily ve třetím čtvrtletí 126,5 milionu dolarů (2,9 miliardy korun). To bylo o 12 procent méně než ve stejném období loni. Provozní náklady klesly ještě výrazněji – ze 162 milionů dolarů loni na 111 milionů letos.

Čistý výsledek hospodaření však byl i přesto 41 milionu dolarů v minusu. Loni ve stejném období činila ztráta dokonce 56 milionů. Na druhou stranu, provozní výsledek EBITDA, což je zisk před započtením úroků, daní a odpisů, byl na rozdíl od loňského třetího čtvrtletí kladný.

V reakci na zveřejněná čísla o hospodaření, a také kvůli tomu, že Groupon plánuje vydat nové akcie a naředit tak hodnotu těch stávajících, se kurz akcií propadl v pátek o 34 procent na 8,82 dolaru. Letos na jaře však byl kurz krátce i pod třemi dolary. V závěru minulého týdne činila tržní hodnota firmy 275 milionů dolarů.

Groupon řízený Čechy z Pale Fire Capital je dál ztrátový. Firma si jde pro nový kapitál (e15)

Investoři do akcií americké technologické skupiny Microsoft mohou být letos nadmíru spokojení. Od začátku roku posílil kurz jejích cenných papírů o 54 procent a v minulém týdnu se dostal na historicky rekordní hodnoty. Přispívá k tomu hlavně silné postavení společnosti v oblasti umělé inteligence a v poskytování cloudových služeb.

V pátek uzavřely akcie Microsoftu na 369 dolarech. Tržní hodnota firmy se díky tomu vyšplhala až na 2,75 bilionu dolarů, tedy v přepočtu přibližně 63 bilionů korun. V tomto ohledu už je před skupinou z washingtonského Redmondu jen výrobce chytrých telefonů iPhone Apple s kapitalizací 2,9 bilionu dolarů.

Rekordní úrovně dosáhly akcie Microsoftu krátce po konferenci pro vývojáře, kterou pořádal startup OpenAI –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ firma, v níž je Microsoft významným investorem. OpenAI je známá především chatbotem ChatGPT postaveném na umělé inteligenci. Na konferenci byla představena jeho nová verze GPT-4 Turbo.

Nástroj ChatGPT se letos stal obrovským hitem. Zejména jeho placená verze má do budoucna u firemních zákazníků obrovský komerční potenciál. Z něho by díky růstu hodnoty společnosti OpenAI měl těžit také Microsoft.

Po strmém nárůstu jsou akcie firmy Microsoft na rekordních hodnotách (e15)

Jak začít investovat a nespálit se? Při dodržení několika zásad to je snadné

Postřeh investora 💡

„Investoři musí věřit, že se nebudou každý rok měnit pravidla hry a že je diskuze, jako třeba nedávno o rozdělení společnosti ČEZ, nepoškodí. Takže jde i o to, co by stát dělat neměl, a sice znejišťovat investory,“ odpovídá v rozhovoru pro e15 na otázku, co by pomohlo rozhýbat tuzemský kapitálový trh, Richard Podpiera, generální ředitel brokerského domu Patria Finance.

Doporučená četba 💡

• Zpravodajský server Nikkei Asia, který má stejného majitele jako Financial Times, se rozsáhle věnuje počátkům a vzestupu čínské automobilky BYD. Ta v poslední době z hlediska počtu vyrobených vozů na elektrický pohon stále více dýchá na záda americké Tesle. Kromě Číny už BYD, mezi jejíž akcionáře patří od roku 2008 i Berkshire Hathaway, prorazila například také v Thajsku, ve Švédsku, Austrálii či Brazílii. Do konce roku hodlá BYD oznámit, kde postaví svou první evropskou továrnu. (How China's BYD went from bargain battery maker to Tesla's biggest rival – Nikkei Asia)

• „V tomto měsíci došlo k jedné významnější změně ve struktuře portfolia – byly prodány akcie společnosti Hess v důsledku převzetí společností Chevron a nově byly do portfolia nakoupeny akcie biotechnologické společnosti 89bio,“ píše v nejnovější měsíční zprávě největšího českého akciového fondu Erste Top Stocks jeho portfolio manažer Ján Hájek. V reportu se věnuje i vlivu tzv. Magnificent Seven na letošní výkonnost indexu S&P 500 a také rozebírá vývoj samotného fondu Top Stocks. Ten spravuje aktiva v hodnotě bezmála 22 miliard korun. (stránky fondu Erste Top Stocks)

• Od roku 1970 se vyskytlo šest období, kdy akcie zahraničních rozvinutých trhů porazily svůj americký protějšek. V nejextrémnějším příkladu, během šestileté etapy v osmdesátých letech, zahraniční akcie podle JP Morgan porazily ty americké o 374 procentních bodů, uvádí ve svém sloupku burzovní komentátor Wall Street Journal Spencer Jakab. Podle něj sice americké burzovní indexy v posledních patnácti letech nabídly investorům jednoznačně vyšší zhodnocení, domnívá se však, že je na čase se podívat i na jiné trhy. A doporučuje i konkrétní ETF fond od BlackRock zaměřený na akcie ziskových firem mimo USA – iShares MSCI Intl Quality Factor ETF. (Your Money Needs to Go on a Vacation – WSJ)