Konkurence penzijním fondům přichází. Část daňových výhod však poslanci škrtli | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru e15 se dočtete:

DIP míří do třetího čtení, návrh doznal několik změn.

Wood & Co. nabízí investici do sbírky děl Alfonse Muchy.

Investown získal jako první licenci ČNB na investiční crowdfunding.

Indie láká burzovní investory čím dál víc.

plus další dění ve světě investic

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

Lidem, kteří se chtějí zajistit na stáří a například jim nevyhovují stávající penzijní fondy či si prostě chtějí peníze spravovat sami, přibude brzy další státem podporovaná, respektive daňově zvýhodněná možnost. Má jít o takzvaný dlouhodobý investiční produkt čili DIP. V nejbližších dnech zamíří v poslanecké sněmovně do třetího čtení zákon, který jej upravuje. Část investorů však nejspíš bude z výsledné podoby produktu, který se nestihl schválit za vlády Andreje Babiše, zklamána.

Od nového roku, případně s menším zpožděním, by DIP mohly začít nabízet Českou národní bankou regulované finanční firmy, jako jsou banky, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, ale i zahraniční licencované firmy, pokud mají v Česku pobočku. Pro nabízení DIP se budou muset poskytovatelé u ČNB zaregistrovat.

Ale popořádku. Co konkrétně DIP vlastně bude? Stejně jako doplňkové penzijní spoření bude součástí daňově zvýhodněného třetího důchodového pilíře. Jeho účelem bude motivovat lidi, aby si ve větší míře sami zajistili peníze na stáří a nespoléhali se jen na státní důchod. Lidem DIP umožní investovat do investičních nástrojů, ať už podílových či burzovně obchodovaných fondů, akcií či dluhopisů na základě vlastního uvážení. Peníze ale budou moci vložit i na běžný spořicí účet nebo termínovaný vklad.

„Na potřebě zatraktivnění třetího pilíře se shoduje celý finanční trh. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tento typ penzijního produktu je naprosto běžný ve všech okolních zemích i v investičně rozvinutých zemích,“ napsala na sociální síť LinkedIn Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh. „A i když penzijní fondy jako jediné budou mít státní příspěvek, je potřeba třetí pilíř zatraktivnit i pro mladší a střední generaci. DIP toto přináší,“ dodala.

Vklady do DIP bude možné odečítat od daňového základu, a to až do maximální roční výše 48 tisíc. Klient si bude moci zvolit, zda na DIP využije celou tuto částku, či ji rozdělí i mezi další státem podporované produkty, tedy „penzijko“ a životní pojištění. Případné příspěvky od zaměstnavatele budou osvobozené od daně do souhrnné roční částky 50 tisíc korun. Na rozdíl od penzijního spoření však na DIP nebude stát posílat státní příspěvky.

Zajímavostí je, že oproti původnímu návrhu doznal či dozná zákon upravující DIP několik změn. Došlo mimo jiné k omezení investičních nástrojů, do nichž budou lidé moci vkládat peníze. Vypadly firemní dluhopisy či jiné cenné papíry, které nejsou obchodované na regulovaných trzích, například na pražské burze. Nemělo by tak hrozit riziko, že jako nástroj investování či spoření na důchod budou propagovány různé pochybné korporátní bondy.

Pozměňovací návrhy také počítají s tím, že nebude možné uplatnit takzvaný portfoliový přístup. Na stole totiž byla původně možnost, že by se v rámci DIP neuplatňoval tříletý časový test při prodeji cenných papírů. Z této změny oproti původním návrhům asi bude řada investorů, zejména movitějších, nejvíce zklamána.

Mezi zákonodárci panovaly obavy, že v případě portfoliového přístupu by byl produkt až příliš daňově atraktivní a docházelo by jeho prostřednictvím k daňovým optimalizacím. „Zdanění v rámci DIP bude probíhat na základě obecných pravidel zdanění investic - uplatní se obecná pravidla zdanění úroků, dividend a časového testu pro prodej cenných papírů,“ uvedla Brodani.

Na druhou stranu, zatímco u penzijního spoření se zvažuje, že by došlo k omezení jednorázových výběrů, u DIP se s něčím takovým alespoň zatím nepočítá. Právě to se ale některým expertům na trhu nezamlouvá.

„Všechny analýzy říkají, že ve třetím pilíři máme příliš malé úložky a lidé si začínají spořit pozdě a na konci to vybírají jednorázově. My tu teď zavádíme produkt, který nebude mít jinou možnost výběru, než je jednorázové vyrovnání,“ prohlásil v létě v rozhovoru pro magazín Ekonom Jiří Rusnok, bývalý guvernér ČNB. Narážel tak na skutečnost, že stát chce, aby lidé z penzijních fondů vybírali peníze primárně formou renty.

Rusnok také připomněl, že v případě distribuce penzijních fondů jsou poplatky pro finanční poradce regulované. „Takže komerční sítě vstanou a půjdou do terénu a všechny klienty budou přesvědčovat, že je chyba, že nemají tento nový produkt. Lidé pak budou investovat do všeho trochu a všude budou platit poplatky,“ poznamenal.

Pravdou je, že zatímco u penzijních fondů jsou poplatky za správu zastropované zákonem, v případě DIP budou moci poskytovatelé nabízet klientům například investice do fondů, u nichž žádná poplatková omezení nejsou. Jako u každé investice však až čas ukáže, zda byl DIP v navržené podobě dobrý nápad.

Stručně 📰

• Švédská nadnárodní skupina Intrum, která se zabývá správou a vymáháním pohledávek a má akcie zalistované na stockholmské burze, vážně zvažuje prodej své české pobočky. O koupi ziskového byznysu už se hlásí první zájemci. (e15)

• Letecké společnosti IAG (matka British Airways) a Air France-KLM reportovaly minulý týden silné hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí. Ceny akcií se však nacházejí výrazně pod letními maximy, jelikož investory znepokojuje horší výhled pro odvětví. (Reuters)

• Ropná skupina Chevron kupuje Hess Corp., významného amerického těžaře. Jde o další obrovskou transakci v odvětví – tento měsíc ExxonMobil oznámil, že převezme společnost Pioneer. (Reuters)

• Poslanecká sněmovna jedná o zavedení zaměstnaneckých akcií. Podpořit by měly zejména českou startupovou scénu, jejíž zástupci po této právní úpravě už dlouho volají. Předložená novela ale vyvolává u podnikatelů smíšené reakce. (e15)

• Akcie francouzské skupiny Kering, do níž patří například značky Balenciaga, Gucci a Bottega Veneta, se na pařížské burze dál propadají. Důvodem jsou slabší než očekávané výsledky hospodaření a také celkové ochlazení v sektoru luxusního zboží. (Reuters)

Děje se na trzích 📈

O investování do umění píši málokdy, ale nyní je na čase udělat výjimku. Společnost Wood & Co. nabízí na své platformě Portu Gallery možnost investice do děl Alfonse Muchy, a to prostřednictvím nákupu certifikátů. Celkový objem emise činí 270 milionů korun. A hned od začátku to vypadá na poměrně silný zájem.

V neděli večer byl podle stránek Portu Gallery objem přijatých pokynů na nákup certifikátů přibližně 68 milionů korun, a to od více než osmi set klientů. Úpis přitom začal teprve v sobotu 28. října a potrvá měsíc.

„Hned po odstartování úpisu jsme viděli, že klienti zadávali i milionové pokyny. Věříme, že se nám podaří celou sbírku upsat ještě před koncem stanoveného období,“ sdělil e15 Ondřej Káranský, ředitel marketingu platformy Portu. Dodal, že mezi zájemci o koupi certifikátů jsou nejen jednotlivci, ale i firmy.

Jedná se o sbírku, kterou začal před lety dávat dohromady legendární tenista Ivan Lendl, a kterou v posledních letech rozšířil soukromý sběratel Richard Fuxa. Od něj ji nedávno koupila právě Wood & Co. Hodnota samotné sbírky, jejíž část je nyní vystavena v pražském Obecním domě, činí 250 milionů korun.

Zbylých 20 milionů z celkového objemu emise představují náklady spojené s uskladněním v depozitáři, pojištěním a celkovou správou sbírky po dobu pěti let. To by měl být i maximální investiční horizont investice. O samotném prodeji, k němuž může v případě atraktivní nabídky na odkup dojít i dříve, budou hlasováním rozhodovat sami investoři.

Umělecká díla či sbírky leckdy bývají vyhledávány investory, zejména pak těmi bohatými, jako alternativní doplněk k základním stavebním kamenům portfolií, mezi něž patří akcie, dluhopisy či nemovitosti. Podle letošního reportu společnosti Knight Frank se investice do umění zhodnotily za předchozích deset let o 109 procent.

Jedná se však o průměrnou hodnotu za celé odvětví, většího zhodnocení zpravidla dosahují díla od známějších umělců. Podle Portu se mezi ně řadí i Alfons Mucha, a tak má být potenciál zhodnocení sbírky v desítkách až stovkách procent. Teprve budoucí prodej však ukáže výsledné skóre pro investory.

Investown je první tuzemskou crowdfundingovou platformou, která splnila veškeré podmínky a obdržela licenci od České národní banky. Firma, v níž drží podíl i startupový fond České spořitelny, nabízí klientům možnost investovat do úvěrů zajištěných nemovitostmi.

Až donedávna byla tato část investičního trhu neregulovaná, svým způsobem se jednalo o šedou zónu na úrovni různých firemních dluhopisů. V prosinci 2021 dokonce měla ČNB potřebu zveřejnit varování před investicemi do participací na úvěrech.

Firmy podnikající v investičním crowdfundingu dosud využívaly běžné živnostenské oprávnění a licenci pro poskytování platebních služeb. Získat takové povolení je však mnohem snazší než splnit podmínky pro licenci na poskytování investic široké veřejnosti.

Dá se očekávat, že v dohledné době dostanou licenci od ČNB i další obdobné firmy, například Upvest či Fingood. Povinnost mít licenci pro poskytování crowdfundingových investičních produktů totiž začne platit od listopadu. Kdo jí nebude disponovat, nebude moci svůj byznys dále rozvíjet. S crowdfundingovou licencí se navíc pojí také možnost expandovat do dalších zemí Evropské unie.

Firmu Investown založil v roce 2019 Alan Pock. Za svou čtyřletou existenci získala platforma na svůj rozvoj téměř 100 milionů korun od firem jako Lighthouse, Chytrý Honza, Finbus či z programu Seed Starter České spořitelny. Platforma byla spuštěna v roce 2021 a klienti na ní dosud proinvestovali přes dvě miliardy korun.

Za zmínku možná ještě stojí, že crowdfundingové investice by podle návrhu zákona neměly spadat pod dlouhodobý investiční produkt (DIP), tedy se na ně nebudou vztahovat daňové pobídky.

Když přijde řeč na investice na akciových trzích v rozvíjejících se ekonomikách, většině lidí vyvstane jako první pravděpodobně na mysli Čína. Není se čemu divit, poslední desítky let dynamicky roste a snad každý investor zná tamní technologické firmy, jako jsou Alibaba, Baidu a Tencent nebo do světa expandující automobilky BYD a Nio.

Stranou pozornosti mezitím stojí jiná stoupající asijská velmoc: Indie. Tamní burzovní indexy přitom v posledních letech či dokonce dekádách své čínské protějšky porážely.

„Investoři už nemohou Indii dál ignorovat. Země míří vzhůru v globálních žebříčcích sestavovaných podle velikosti HDP a do roku 2028 by se podle Mezinárodního měnového fondu měla stát třetí největší světovou ekonomikou,“ upozorňují ve svém komentáři stratégové švýcarské investiční banky UBS Solita Marcelli a Alejo Czerwonko.

Jak ukazují burzovní data z letošního roku, investory láká Indie čím dál víc. Zatímco z Číny se velcí hráči stahovali, čisté nákupy (rozdíl mezi nákupy a prodeji) indických akcií institucionálními investory dosáhly v období od ledna do září rekordních více než 15 miliard dolarů. A na chuť nákupům akcií indických firem přicházejí i tamní domácnosti.

SROVNÁNÍ ZHODNOCENÍ BURZOVNĚ OBCHODOVANÝCH FONDŮ ETF NA ČÍNSKÉ, INDICKÉ A AMERICKÉ AKCIE

Zdroj: Google Finance

Postřeh investora 💡

„Průvodním znakem éry levných peněz byla nízká volatilita. Když měly trhy zajištěny kontinuální infuze likvidity, hýbaly se jednotlivé akcie v tandemu. V prostředí vyšších úroků však investoři začínají opět více zkoumat fundament a trendy na úrovni hospodaření tak opět citelně promlouvají do výkonnosti. Poslední výsledky Netflixu a Tesly ukazují, že vývoj zisků dokáže akciemi pohnout téměř excesivně, a to oběma směry,“ píše ve svém komentáři Tomáš Pfeiler, portfolio manažer brokerského domu Cyrrus.

Doporučená četba 💡

• Profesor Aswath Damodaran, přední expert na finance a oceňování firem, se na stránkách Financial Times opřel do ESG investování, tedy do zhodnocování peněz na základě environmentálních, sociálních a korporátních faktorů. Podle něj propagátoři neustále mění definici toho, o čem je ESG. Damodaran zpochybňuje i argument, že zapojení ESG do investičního procesu vede k vyšším výnosům. A text uzavírá slovy, že ESG už nelze spasit. (ESG is beyond redemption: may it RIP – FT)

• „Česká národní banka podle nás ponechá úrokové sazby beze změny až do konce letošního roku. Vývoj ekonomiky a inflace již tlačí na uvolnění měnových podmínek, které ale částečně doručilo nedávné oslabení kurzu koruny. Další vývoj inflace zůstává spojen s riziky. Dosud obezřetná bankovní rada tak podle nás s prvním snížením úrokových sazeb počká až na únorové zasedání,“ uvádějí ve svém nejnovějším reportu ekonomové Komerční banky. Nejbližší měnově-politické zasedání ČNB je na programu ve čtvrtek 2. listopadu. (čtvrtletní ekonomické výhledy KB)

• Období boomu investování do hudebních práv je pravděpodobně za námi. V letech 2020 a 2021 to přitom vypadalo, jako by všichni na Wall Street chtěli mít v portfoliu katalogy skladeb. Fondy spravované investičními firmami KKR, Blackstone a Apollo vložily do nákupů hudebních práv stovky milionů dolarů. Důležitou roli v tom hrály nízké úrokové sazby – díky tomu byly alternativní třídy investic atraktivnější. Loni a letos však americká centrální banka ve snaze tlumit inflaci výrazně zvýšila úrokové sazby, což dopadlo na ocenění aktiv, včetně hodnoty katalogů. Doplatil na to i londýnský fond Hipgnosis, který vlastní mimo jiné práva na písně Shakiry, Red Hot Chilli Peppers či Blondie. (Music Stocks Adjust to a Slower Tempo – WSJ)

VÝVOJ CENY AKCIÍ HIPGNOSIS SONGS FUND NA LONDÝNSKÉ BURZE

Zdroj: Google Finance