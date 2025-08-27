17. Jan Vild
Ve skupině nejbohatších Čechů se každý rok řada jmen opakuje, Jan Vild mezi ně ale nepatří. Nováček v žebříčku téměř nepozorovaně vybudoval obří hi-tech zdravotnickou skupinu, jež v Česku, Rakousku a Bulharsku vyrábí přístroje pro estetickou medicínu, fyzioterapii nebo kardiologii. Letos Vild plánuje vyrobit téměř padesát tisíc výrobků. Vizi úspěšné byznysové budoucnosti opírá mimo jiné o 500 vývojářů.
Hodnota majetku podle e15: 42 miliard korun
- věk: 56
- obor: zdravotnická technika
- zdroj majetku: BTL