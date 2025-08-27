Předplatné

Ve skupině nejbohatších Čechů se každý rok řada jmen opakuje, Jan Vild mezi ně ale nepatří. Nováček v žebříčku téměř nepozorovaně vybudoval obří hi-tech zdravotnickou skupinu, jež v Česku, Rakousku a Bulharsku vyrábí přístroje pro estetickou medicínu, fyzioterapii nebo kardiologii. Letos Vild plánuje vyrobit téměř padesát tisíc výrobků. Vizi úspěšné byznysové budoucnosti opírá mimo jiné o 500 vývojářů.

Hodnota majetku podle e15: 42 miliard korun

  • věk: 56
  • obor: zdravotnická technika
  • zdroj majetku: BTL

