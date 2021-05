COVID opatření v Česku | Jaká jsou aktuální vládní opatření? | E15.cz

Koronavirus se stále nedaří dostat pod kontrolu, a jednotlivé vlády tak musí neustále míchat koktejl pravidel, které zvyšují zdravotnickou bezpečnost a zároveň co nejméně zasahují do hospodářského života. Po zimním zpřísňování přichází rozvolnění. Co všechno přinese a jaké budou jeho fáze?