COVID opatření v Česku | Jaká jsou aktuální vládní opatření? | E15.cz

Aktuální situace

Od 1. března platí nová přísná opatření, kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic. Kabinet ponechá i po víkendu v platnosti opatření, kterým od začátku března omezuje kvůli boji s covidem-19 pohyb mezi okresy v Česku. Nově však umožní, aby lidé sportovali a vyráželi do přírody v celém svém domovském okresu. Dosud tyto aktivity omezoval na území obce.

Zavřely se školky a zbývající otevřené školy a také další obchody a provozovny služeb. Vláda také schválila povinné testování ve firmách. Do 12. března musejí otestovat všechny lidi podniky s více než 250 zaměstnanci, do 15. března firmy nad 50. Instituce s padesáti zaměstnanci budou nově muset také testovat. Začátek stanovila na 23. března, dokončit ho musejí do 30. března. Testování se bude týkat také pracovníků škol, které zajišťují péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí. Platí pro ně stejné termíny.

Zpřísnila se rovněž pravidla pro zakrytí nosu a úst. V Česku od soboty platí nový nouzový stav, trvat má do 28. března.

PŘEHLEDNĚ: Jak vláda omezila pohyb lidí v Praze a regionech pod pokutami až 20 tisíc korun

Aktuální opatření

Kde nosit roušky a omezení pohybu

Lidé nesmí opouštět území okresu , kde mají hlášený trvalý pobyt nebo bydliště. Okres mohou opustit pouze při cestě do práce, k lékaři nebo k zajištění péče o děti, zvířata či příbuzné, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na pohřbu atd. Nově však vláda umožní, aby lidé sportovali a vyráželi do přírody v celém svém domovském okresu. Na dodržování opatření dohlíží policie a armáda. Kontroly mají být v prvním týdnu namátkové a řešené spíše domluvou. Od druhého týdne budou kontroly přísnější.

, kde mají hlášený trvalý pobyt nebo bydliště. Okres mohou opustit pouze při cestě do práce, k lékaři nebo k zajištění péče o děti, zvířata či příbuzné, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, účast na pohřbu atd. Nově však vláda umožní, aby lidé sportovali a vyráželi do přírody v celém svém domovském okresu. Na dodržování opatření dohlíží policie a armáda. Kontroly mají být v prvním týdnu namátkové a řešené spíše domluvou. Od druhého týdne budou kontroly přísnější. Pro cestu do práce mimo okres je třeba mít potvrzení od změstnavatele . Pro cestu k lékaři nebo na úřad je třeba mít čestné prohlášení . Na nákup mimo okres cestovat nelze.

je třeba mít . Pro cestu k lékaři nebo na úřad je třeba mít . Na nákup mimo okres cestovat nelze. Nejsou povoleny návštěvy příbuzných. Výjimkou je pouze zajištění péče o osobu blízkou nebo zajištění nezbytných potřeb.

Výjimkou je pouze zajištění péče o osobu blízkou nebo zajištění nezbytných potřeb. Pobyt na vlastní chatě či chalupě je povolen. Musíte zde ale zůstat po celé tři týdny. Pobyt je povolen pouze členům domácnosti.

je povolen. Musíte zde ale zůstat po celé tři týdny. Pobyt je povolen pouze členům domácnosti. Zdravotní procházky do přírody a sport lze absolvovat pouze na území obce kde máte trvalý pobyt nebo bydliště.

lze absolvovat pouze na území obce kde máte trvalý pobyt nebo bydliště. Zákaz nočního vycházení platí od 21:00 do 05:00. Výjimku tvoří cesta do zaměstnání, neodkladné cesty a venčení psů do 500 metrů od domu.

platí od 21:00 do 05:00. Výjimku tvoří cesta do zaměstnání, neodkladné cesty a venčení psů do 500 metrů od domu. V rámci dne klade vláda apel na omezení kontaktu s jinými osobami než členy domácnosti. Na veřejných místech se mohou lidé setkávat pouze ve dvou, dodržovat dvoumetrový odstup a mít nasazenou ochranu dýchacích cest.

Zaměstnavatelům je doporučeno využít možnosti home office pro své zaměstnance.

pro své zaměstnance. Platí povinnost nošení respirátorů nebo nanoroušek a speciálních šátků při pohybu a pobytu mimo bydliště. Ochranné pomůcky úst a nosu musí splňovat všechny technické předpisy a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 procent. To jsou například nejznámější typy respirátorů FFP2 a KN95. Povolené jsou i zdravotnické obličejové masky nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC.

nebo nanoroušek a speciálních šátků při pohybu a pobytu mimo bydliště. Ochranné pomůcky úst a nosu musí splňovat všechny technické předpisy a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94 procent. To jsou například nejznámější typy respirátorů FFP2 a KN95. Povolené jsou i zdravotnické obličejové masky nebo obdobný prostředek podle normy ČSN EN 14683+AC. Respirátory nebo obdobné prostředky pro ochranu dýchacích cest jsou povinné uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování. Povinnost platí i mimo zastavěné území na místech, kde se na jednom místě a ve stejný čas nachází alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.

nebo obdobné prostředky pro ochranu dýchacích cest nebo místo ubytování. Povinnost platí i mimo zastavěné území na místech, kde se na jednom místě a ve stejný čas nachází alespoň 2 osoby vzdálené od sebe méně než 2 metry, s výjimkou členů domácnosti. Respirátory nebo nanoroušky či speciální šátky jsou povinné v obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo na letištích. Povinnost platí v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích, zastávkách a čekárnách. V motorových vozidlech povinnost platí pouze tehdy, pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti.

nebo nanoroušky či speciální šátky jsou povinné v obchodech, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo na letištích. Povinnost platí v prostředcích veřejné dopravy, na nástupištích, zastávkách a čekárnách. V motorových vozidlech povinnost platí pouze tehdy, pokud cestující nejsou členy jedné domácnosti. Minimálně chirurgické roušky musí nosit i děti od 2 do 15 let.

Zaměstnavatel musí na pracovišti poskytnout všem zaměstnancům respirátory nebo podobnou dostatečnou ochranu po dobu celé pracovní směny.

musí na pracovišti poskytnout všem zaměstnancům respirátory nebo podobnou dostatečnou ochranu po dobu celé pracovní směny. Ve zvláštních případech může při výuce použít učitel nebo žák místo respirátoru štít. Musí ale dodržet odstup dva metry.

Roušky nemusí nosit děti ve školkách nebo dětských skupinách, děti na internátě nebo v domově mládeže, děti do dvou let. Roušky nemusí nosit ani klienti a pacienti sociálních služeb, zaměstnanci, kteří pracují sami na jednom místě, lidé pracující ve vysokých teplotách. Náležitou ochranu dýchacích cest nemusí nosit ani soudci, přísedící, státní zástupci, moderátoři a redaktoři, sportovci nebo cvičící osoby.

Ubytovací služby

Ubytovací služby budou moci využívat pouze lidé na služební cestě, a to bez rodinných příslušníků.

budou moci využívat pouze lidé na služební cestě, a to bez rodinných příslušníků. Lidé mohou vyrazit jen do vlastních rekreačních objektů, pobývat v nich ale mohou pouze členové jedné domácnosti.

Ubytovat se můžou osoby s nařízenou karanténou nebo cizinci, kteří nemají jiné místo pobytu na území České republiky

Hory, sport a lázně

Provoz všech venkovních sportovišť je zakázán (hřiště, posilovny, kluziště, kurty atd.)

je zakázán (hřiště, posilovny, kluziště, kurty atd.) Provoz všech vnitřních sportovišť je zakázán (tělocvičny, kurty, ringy, herny atd.)

je zakázán (tělocvičny, kurty, ringy, herny atd.) Dětská hřiště mohou být otevřena, vláda ale doporučuje jejich uzavření.

mohou být otevřena, vláda ale doporučuje jejich uzavření. Lanovky a vleky mohou využívat jen složky integrovaného záchranného systému. Lyžařské areály zůstávají zavřeny.

mohou využívat jen složky integrovaného záchranného systému. Lyžařské areály zůstávají zavřeny. Probíhat mohou pouze profesionální sportovní soutěže bez diváků a jen ve specifickém režimu. Amatérské soutěže jsou zastaveny.

Bazény a wellness centra jsou uzavřeny. Výjimku mají zdravotnická zařízení.

centra jsou uzavřeny. Výjimku mají zdravotnická zařízení. Poskytování pouze zdravotních služeb. Omezení počtů pacientů na pokojích.

Lázeňská a rehabilitační péče je omezena. Lze poskytovat pouze lázeňskou péči, která je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Obchody, restaurace a služby

Obecně mohou být otevřeny jen obchody a služby, které poskytují základní servis. Patří sem prodejny potravin, lékárny, drogerie, trafiky, optiky, květinářství, čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, taxislužby, pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, servisy telefonů a počítačů, prodejny krmiv a zahrádkářských a domácích potřeby.

Služby jako holičství, kadeřnictví, pedikúra nebo manikura, zůstávají nadále zavřeny.

Nově zavřely prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, prodejny textilního materiálu, galanterie, autoservisy a prodejny náhradních dílů, zverimexy, provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, provozovny oprav a údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, zámečnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem

prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, prodejny textilního materiálu, galanterie, autoservisy a prodejny náhradních dílů, zverimexy, provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, provozovny oprav a údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, zámečnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem V nákupních centrech je umožněn jen prodej základních potřeb a výdej objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.V neděli a ve státní svátek zavřeno. Provoz dětských koutků je zakázán a platí zákaz poskytování bezplatné Wi-Fi.

je umožněn jen prodej základních potřeb a výdej objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.V neděli a ve státní svátek zavřeno. je zakázán a platí zákaz poskytování bezplatné Wi-Fi. V maloobchodě je umožněn jen prodej základních potřeb a výdej objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.V neděli a ve státní svátek zavřeno.

je umožněn jen prodej základních potřeb a výdej objednaného zboží. Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2prodejní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky. Organizační a režimová opatření. Management front uvnitř i venku. Otevřeno v době mimo zákaz vycházení.V neděli a ve státní svátek zavřeno. Všechny obchody musí mít omezen sortiment pouze na základní potřeby (potraviny, drogerie, kosmetika, lékárenské zboží atd.)

(potraviny, drogerie, kosmetika, lékárenské zboží atd.) Restaurace, hospody a kavárny musí být zavřeny. Prodej je možný pouze přes výdejní okénko. Je zakázán prodej alkoholu ke konzumaci na místě.

musí být zavřeny. Prodej je možný pouze přes výdejní okénko. Je zakázán prodej alkoholu ke konzumaci na místě. Zakázán je i prodej na tržištích.

Školy a školky

Mateřské školy jsou zavřeny.

jsou zavřeny. Speciální školy jsou zavřeny.

jsou zavřeny. Distanční výuka se týká všech žáků základních škol, žáků středních škol a studentů vysokých škol.

se týká všech žáků základních škol, žáků středních škol a studentů vysokých škol. Školy v přírodě jsou zakázány.

jsou zakázány. Otevřené mohou zůstat pouze školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému

Kultura, pohřby a svatby

Divadla, kina, koncertní sály a další kulturní zařízení jsou uzavřena. Probíhat mohou zkoušky, platí zde organizační a režimová opatření.

a další kulturní zařízení jsou uzavřena. Probíhat mohou zkoušky, platí zde organizační a režimová opatření. Galerie, muzea a kulturní památky jsou zavřeny.

jsou zavřeny. Svatby se mohou konat pouze do počtu účastníků 15 osob.

se mohou konat pouze do počtu účastníků 15 osob. Pohřby se mohou konat pouze do počtu účastníků 15 osob.

se mohou konat pouze do počtu účastníků 15 osob. Na bohoslužbách je třeba dodržovat rozestupy, naplněna může být pouze kapacita 10 % a platí zákaz hromadného zpěvu.

Jak se registrovat k očkování?