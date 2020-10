Babišova vláda začala brát koronavirus vážně až po intervenci exšéfa České pojišťovny | E15.cz

Hybatelem příprav na první vlnu koronaviru podle všeho nebyli odborní státní zaměstnanci, ale byznysmen. Nedávno to naznačila i poněkud tajemná slova Andreje Babiše: „V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten samý člověk, ale už přišel v nějakém čase. A ti, kteří měli přijít, nepřišli.“ Server Seznam Zprávy nyní uvedl , že oním březnovým „zachráncem“ byl Pavel Řehák, bývalý ředitel České pojišťovny a nynější šéf pojišťovny Direct.

Řehák si od začátku šíření koronaviru vytvářel jednoduchý excelový model, který na jaře predikoval vývoj nákazy v Česku na základě situace v jiných zemích. Čísla ho tehdy podle Seznam Zprávy zaskočila.

Počet případů nákazy, který na jaře vedl italské úřady k přísným restrikcím, Řehákův model předpovídal během několika týdnů. Rozhodl se jej proto prezentovat vládě. Následně prý zjistil, že jeho excelový soubor byl v tu chvíli jediným odhadem možného vývoje krize. A závažnost situace, kterou předpovídal, donutila následně v první polovině března jednat i českou vládu. Vyhlásila stav nouze, zavedla tvrdé restrikce proti šíření COVID-19.

„Přišel nějaký člověk s nějakým modelem a byly tam úplně šílená čísla,“ ohlédl se premiér Andrej Babiš za prvním setkáním s Řehákem. „Ono to tak někdy bývá, že neziskový sektor, nebo lidé zvenku prostě přijdou za tím státem a ukážou mu něco, co ten stát sám není schopen vidět,“ přiznal v knize Pandemie Adam Vojtěch, donedávna ministr zdravotnictví. Vláda se rozhodla konat poté, co se Řehákova předpověď pomalu začala naplńovat.

Kromě Řeháka se o pomoc státu snažila i iniciativa COVID19CZ českých technologických firem a IT nadšenců. Nabízeli například pomoc s projektem takzvané Chytré karantény.