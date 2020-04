Zbrojovky varují: Bez vývozu brzy skončíme | E15.cz

Zásadní pro byznys výrobců ručních palných zbraní, munice, vojenských automobilů nebo radarové a komunikační techniky je export. Žádají proto vládu, aby alespoň jejich obchodním zástupcům a technikům umožnila cestovat za zákazníky do zahraničí. O využití kurzarbeitu, který zavedl kabinet Andreje Babiše (ANO), většina zbrojovek zatím neuvažuje.

„Firmy z 90 procent vyvážejí a uzavření hranic za současné situace chápou. Uvítaly by ale výjimku pro obchodní jednání. Samozřejmě při dodržení čtrnáctidenní karantény po návratu,“ řekl deníku E15 šéf Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek.

Výjimka by podle Hynka platila i pro jednání obchodních partnerů z ciziny v Česku. „Nelze úplně zakázat cestovat do zahraničí, protože to vážně ohrozí rozjednané kontrakty. Kvůli zavřeným hranicím je můžeme brzy ztratit,“ dodal.

Výjimku by uvítala kopřivnická Tatra Defence Vehicle, která pokračuje v zakázkách na transportéry Pandur II CZ pro Indonésii a vozidel Titus pro českou armádu.

„Není možné plnohodnotně komunikovat se zahraničními zákazníky. Elektronické prostředky úplně nenahradí reálnou prezentaci výrobků a osobní jednání,“ uvedl generální ředitel firmy Tomáš Mohapl.

O případných dalších škrtech v rozpočtu ministerstva obrany Mohapl míní, že firmám by naopak pomohlo pokračování vyzbrojovacích projektů, jako jsou bojová vozidla pěchoty za více než 50 miliard korun. „Je to efektivnější, než aby stát případně musel poskytovat podnikům finanční podporu,“ dodal.

Česká zbrojovka Group zavedla hygienická a bezpečnostní opatření. „Děláme všechno proto, aby se výroba nezastavila a zaměstnanci měli práci. O využití kurzarbeitu zatím neuvažujeme,“ uvedla mluvčí společnosti Eva Svobodová.

Vlašimská munička Sellier & Bellot mírně snížila produkci. „Velká většina našich zaměstnanců je z Vlašimi, takže mohou do práce dále docházet. Věříme, že výroba bude pokračovat,“ řekl šéf firmy Radek Musil.

Stejně jako ostatní zbrojovky o takovém kroku neuvažuje ani uherskohradišťský holding Mesit zaměřený na komunikační a navigační techniku pro vojáky a policisty. „Zatím nemáme žádného zaměstnance v povinné karanténě a vzhledem k velkému počtu zakázek omezení výroby neplánujeme,“ uvedl generální ředitel skupiny Michal Hon.

Využití kurzarbeitu však nevylučuje. „V případě, že to situace bude vyžadovat, po této možnosti sáhneme,“ doplnil.

V Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu mají nyní nejvíce práce podniky ze sekcí medicíny katastrof a ochrany proti chemickým a biologickým zbraním. „Jedou naplno, vyrábějí ochranné obleky, masky, filtry nebo testery. Ale až opadne poptávka způsobená koronavirem, budou muset začít vyvážet,“ podotkl šéf asociace Hynek.

Vilém Kolín, který působí v Evropské obranné agentuře, připomíná, že české zbrojovky potřebují exportovat mimo EU. „Obrovský evropský trh je pro ně komplikovaný, protože je kvůli ochraně bezpečnostních zájmů uzavřený a do určité míry přeregulovaný,“ řekl.

„Takže se primárně dívají na trhy mimo EU, které mohou být v tomto ohledu jednodušší. To se odráží v obchodní strategii a nabízených produktech,“ dodal.