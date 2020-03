Zavřené hranice škodí byznysu, přiznávají ministři. A připouštějí zmírnění | E15.cz

„Úplný zákaz cestování je drakonický a samozřejmě ubližuje byznysu. Pokud by bylo nějaké uvolnění, muselo by být velmi opatrné,“ uvedl Hamáček.

Dodal, že záleží na tom, jak si Česko s epidemií koronaviru poradí. „Kdyby se situace zlepšila, dovedu si představit, že prvním krokem bude zrušení zákazu vycestovat pro obchodníky, ale s výjimkou zemí nejvíce zasažených koronavirem,“ podotkl Hamáček a dodal, že po návratu z ciziny by platila čtrnáctidenní karanténa.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) věří, že se podaří situaci stabilizovat, aby hranice nemusely být zavřené moc dlouho. „Význam exportu pro českou ekonomiku je zcela zásadní, na vývoz je přímo nebo nepřímo navázáno 52 procent tuzemských zaměstnanců,“ připomněl.

Český vývoz od finanční krizeAutor: ČSÚ, ČTK

Podniky se nyní mohou obracet na české ambasády a agentury, které jim pomohou analyzovat příležitosti na trzích a případně se zapojí i do přípravy kontraktů.

„Naše zastupitelské úřady a ministerstvo zahraničí jsou připraveny nabídnout asistenci zejména v případě administrativních bariér kladených na dovozce místními úřady,“ řekl Petříček.

Umožňují také sdílení informací prostřednictvím on-line konzultací a internetové semináře pro výměnu zkušeností s ekonomickými diplomaty. Všechny tyto služby jsou zdarma.

Analytici míní, že česká ekonomika nemůže změnit své zaměření na export. Důvodem je hlavně dominantní podíl automobilového průmyslu.

„Domácí trh je příliš malý, takže expanze mimo Česko je nezbytná. Co se týká změny struktury ekonomiky, velmi pravděpodobně se jí v nadcházejících deseti až dvaceti letech nevyhneme, ať už s koronavirem, nebo bez něj,“ míní Miroslav Novák ze společnosti Akcenta.

Také Petr Bartoň ze skupiny Natland se domnívá, že pandemie přispěje k větší diverzifikaci českého průmyslu. Státy EU navíc budou posilovat soběstačnost třeba ve výrobě zdravotnického materiálu. „Pokud by skutečně fungoval jednotný evropský trh, byla by to pro nás velká příležitost stát se do jisté míry celoevropskou náhražkou Číny. Máme pořád levnější pracovní sílu než západní Evropa a přitom dobře vybavenou průmyslovou základnu,“ uvedl Bartoň.