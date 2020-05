Business as (un)usual Jakuba Lohniského: Chceš podporu? Zaplať | E15.cz

Aby se vůbec dalo mluvit o dotaci 50 procent, tak se musíme domluvit s pronajímatelem na slevě 30 procent. A máme informace, že ne všude to bude jednoduché jednání. Předpokládejme ale, že se nakonec s obchodním centrem na slevě domluvíme. Pak musíme zaplatit 50 procent nájemného za zmíněné tři měsíce bez DPH plus 70 procent DPH z celé částky za 3 měsíce.

Když máte deset obchodů, jsou to miliony korun. Nejdříve tedy musíme mít dodatek ke smlouvě přiznávající nám slevu od pronajímatele a uhrazené zmíněné platby a pak teprve můžeme žádat o dotaci, respektive podporu, na kterou však není žádný právní nárok. Prostě a jednoduše se můžeme za pár týdnů dozvědět, že na příspěvek od státu nedosáhneme. Ať již kvůli nějaké další podmínce, kterou jsme nepochopili, nebo kvůli tomu, že jednoduše už v dotačním titulu nebudou peníze.

Když nám stát dotaci přiklepne, tak pak z těch došlých peněz ještě pošleme 20 procent zpět pronajímateli.

Ztrácíte se? Představa všech těch dodatků a faktur mě děsí. Mám informace, že někteří pronajímatelé teď řeší, jak nám nájemcům pomohou, například formou krátkodobé půjčky na úhradu těch 50 procent, protože spousta firem nemá ani na úhradu servisních poplatků, natož pak DPH a 50 procent nájmu.

Chcete příklad, co musí nájemce splnit, pokud provozuje malý obchod do 100 metrů čtverečních v nákupním centru v Praze a chce dotaci?

Dejme tomu, že tam aktuálně musí za druhé čtvrtletí zaplatit 23 100 eur. To je mimochodem kvůli slabé koruně o 12 procent více než v březnu. Z toho musí poslat 11 550 eur, tedy cca 320 tisíc pronajímateli plus asi 95 tisíc za DPH.

K tomu připočtěte marketingové a servisní poplatky na které se COVID Nájemné nevztahuje. To je dalších 60 tisíc korun. Celkem tedy jen za jeden obchod musí poslat z účtu skoro půl milionu a čekat, až z toho dostane něco zpět. Minimálně měsíc bude čekat na vratku DPH a dotaci, pokud pánbůh dá, obdrží vše za několik týdnů. Dle informací by se totiž peníze k pronajímatelům měli dostat až na konci srpna a to je poněkud pozdě.

Problém s cash flow mají totiž nájemci nyní. Prostě docházejí peníze. Někteří kolegové z branže po zaplacení mezd v červnu nebudou mít téměř žádné prostředky, protože dva měsíce neutržili nic, reálná podpora z programu Antivirus je zhruba 35 procent ze mzdových nákladů firmy (a je nekonečně pomalá), náběh poptávky zákazníků je dle očekávání velmi pozvolný a na platbu čekají podzimní a zimní kolekce.

Místo aby nám program COVID Nájemné s cash flow pomohl, tak musíme nejdříve zaplatit statisíce až miliony korun a čekat. Jen na DPH zaplatíme obrovské peníze a státním průtokáčem se nám za měsíc vrátí respektive sníží odvod dalšího dépéháčka. To opravdu nešlo udělat aspoň pro odvod DPH jakýsi reverse charge? Prostě by se DPH z těchto faktur za nájemné neplatilo a nikdo by si ho také nemohl nárokovat.

Za celým COVID Nájemným je určitě hodně práce a také se muselo mnoho věcí upravit kvůli tomu, aby nebyl stát nařčený z nějaké nedovolené podpory jedné skupiny. Nejjednodušší by ale bylo, aby příjemcem dotace byl pronajímatel.

Prostě já bych dostal fakturu na 20 procent + DPH, to bych zaplatil a pronajímatel by si u státu nárokoval 50 procent. Z nějakého důvodu to ale takto jednoduše nejde. Věřte mi, že místo hejtů bych raději chválil. Jsem vděčný za jakoukoliv podporu, jen kdyby byla rychlejší a nemusel jsem na to alokovat lidi, kteří se místo znovunastartování byznysu věnují byrokracii.

Autor je zakladatel módní značky Le Premier.