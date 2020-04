Byznys žádá o dotace a záruky kvůli nájemnému. Schillerová to nepovažuje za rozumné | E15.cz

Vláda dostala výzvu od podnikatelských organizací k poskytnutí dotací a garancí, které by majitelům nemovitostí kompenzovaly výpadek inkasa nájemného. Kabinet ve středu odsouhlasil opatření, které uzavřeným provozovnám umožní odklad nájmů do 30. června a následné splácení dluhu po dobu dvou let. Ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) ale nevidí pro další podporu aktuálně prostor.