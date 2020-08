Byznysmen jede do Ameriky. Cestopis vzor 2020 | E15.cz

Ještě loni by nikoho nenapadlo, že cesta do Spojených států v roce 2020 bude stejná exotika jako před desetiletími. A je, kvůli koronaviru. Finančník Petr Stuchlík, spolumajitel fondu Quant, se nyní jako investor na zvláštní povolení nachází v Texasu. „COVID-19 je zpolitizován," říká v rozhovoru s E15.

E15: Aktuálně jste ve Spojených státech za byznysem. Jak jste se tam vůbec dostal?

Dostat se v létě tohoto roku do USA přímo z Evropy bylo až donedávna prakticky nemožné. Ovšem koncem července se objevila možnost individuální výjimky pro některé byznys cestovatele, zejména pokud investují ve Spojených státech a vytvářejí pracovní místa.

Vlastní proces potom vypadá tak, že napíšete na ambasádu a podrobně zdůvodníte, proč potřebujete do USA. No a do druhého pracovního dne mi přišlo mailem potvrzení. Vystavil jsem si novou ESTU a vyrazil. Je ovšem potřeba říci, že tato výjimka vzbuzuje údiv úplně všude, nejvíce v USA na příletu. „Hell, how is that... How could have you arrived on ESTA from Schengen now?“ INFOGRAFIKA: Španělsko už není bezpečné. Čechy čeká při návratu test, nebo karanténa

Obrňte se trpělivostí, vytištěnými maily a potřebou vše donekonečna vysvětlovat. Nakonec se vždycky ukázalo, že taková výjimka opravdu existuje a že vy ji máte. V tomto americká administrativa funguje spolehlivě. Ovšem nikdo vám nezaručí, že opravdu projdete: I se schválenou výjimkou vás mohou na mezinárodním letišti v USA po příletu odmítnout vpustit do země.

E15: A co tam vlastně řešíte?

Texas je nyní jedna z nejdynamičtěji rostoucích částí Spojených států. Jsou zde nízké daně, relativně levný život a zároveň levná i - v případě potřeby - vysoce kvalifikovaná pracovní síla. Proto se sem například z Kalifornie přesouvá stále více „sexy“ firem. Nedaleko ode mne je například vývojové centrum Space X a tím Elon Musk v oblasti ještě neřekl poslední slovo.

Zároveň je to pro mne trochu osobní. Mezi lety 2015 a 2017 jsem létal do Bostonu na Harvard Business School, po návratu jsem vždy díky odstupu a nadhledu učinil v Česku ta nejlepší byznysová rozhodnutí. To mi chybí.

No a centrální Texas je pořád ještě trošku divoký Západ, pravý opak navoněné Nové Anglie. Což se mění: vedle Space X máte stále farmu s honákem jako z reklamy na Marlboro.

Stavební boom zde mi připomíná Dubaj před patnácti lety. A právě na developmentu tady jsem se začal podílet, účelem mé cesty je zhodnocení příležitostí pro mne i pro další investory přímo na místě.

E15: Jak se dá do USA nyní vůbec dostat, kolik stojí letenky?

Není to jednoduché, lety sice existují, ale často se na poslední chvíli mění nebo ruší. Doporučuji proto zkušeného plánovače, který bude k dipozici během cesty pro pomoc na přestupu, například. Nikdy jindy jsem se nesetkal s tak divokými kombinacemi různých společností a aliancí. Skyteam navazuje na One World, velmi atypické. Prostě dneska letí tato linka, naplníme ji z deseti jiných zrušených.

Pro představu: můj let z Amsterdamu do Dallasu byl naplněný tak z 15 procent. Celodenní přehled letů z Ruzyně se vejde na dva informační panely. Podobné je to bohužel i jinde v Evropě. V USA se ovšem lítá mnohem více. Letenky pořízené v této době jsou zhruba dvojnásobně drahé.

E15: Co cestovní pojištění, nabízejí to pojišťovny?

Funguje překvapivě i to standardní k platební kartě. Ovšem je to zajímavé, pojišťovnictví jsem se léta profesionálně věnoval, proto to trochu rozvedu. Mám roky velmi štědré cestovní pojištění ke své kartě v rámci privátního bankovnictví. Pro jistotu jsem však zavolal bankéři jak to je s krytím a cestou do USA v době koronavirového zmaru.

V bance nevěděli, inu bankovnictví na rakousko-český způsob. Asistenční služba nejdříve trochu vařila z vody, odkazovala na web ministerstva zahraničí a semafor. Jenže ten je jen pro Evropu. Nakonec poslali urgent dotaz na pojišťovnu, z níž mi den před odletem odpověděli, že "Cestování do USA je omezeno, proto Vaše cestovní pojištění neplatí."

Jak získat výjimku pro cestu do USA pro investory: podrobnosti lze najít přes tento odkaz.

Proti tomu jsem protestoval. Cestování není přece omezeno ze strany České republiky, ale ze strany USA a kovbojové mi dali výjimku. Pak mi přišel e-mail od pana Blechy, šéfa cestovního pojištění Uniqy. Stojí za to jej ocitovat celý: "Dobrý den, za předpokladu udělení výjimky je cestovní pojištění platné i do USA v rozsahu dle sjednané smlouvy. Pojištění nijak specificky nevylučuje riziko COVID19 – ve Vašem případe je cestovní pojištění platné v plném rozsahu sjednané smlouvy stejně jako u jiného virového onemocnění. Obecně omezení vzniká jen u oblastí, kam je zakázáno cestovat naší/místní autoritou či kam ministerstvo zahraničí explicitně nedoporučuje cestovat (to jsme si ověřili, že se Vás netýká) a u tzv. „červených zemí“ dle semaforu (tam USA nyní nespadá)."

E15: Jak na vás působí situace ve Spojených státech, jsou opatření proti koronaviru výrazněji odlišná od Evropy?

Mohu mluvit jen za Texas, který není rozhodně reprezentativní. Navíc celé USA jsou polarizovány blížícími se volbami. Střední Texas je na tom navíc na jih USA relativně dobře, počet nemocných zde byl tento týden asi „jen" dvacetkrát horší než je průměr v Česku.

V letadle, obchodech, na benzinkách, v restauracích mimo stůl: všude musíte mít roušky. Bary a kluby jsou zavřeny. Vše ostatní funguje relativně normálně, starší lidé jsou méně v ulicích, ovšem strašákem je hlavně šílené vedro (41 stupňů Celsia). Studenti se vracejí do škol, staví a buduje se všude.