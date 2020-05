Pojišťovny úvěrů žádají o státní garance | E15.cz

Pojišťovny pohledávek po vládě požadují garance v hodnotě zhruba 115 miliard korun. To je kolem 30 procent z celkových úvěrových limitů těchto pojišťoven ve výši 384 miliard.

„Pojišťovny úvěrů očekávají skokový nárůst nezaplacení v řádu desítek procent především u malých a středních podniků, a to plošně, bez ohledu na zemi nebo obor. Nejpostiženějšími odvětvími bude automobilový průmysl, doprava a pohonné hmoty,“ řekla Markéta Stržínková, šéfka tuzemské části pojišťovny Atradius.

Podobně to vidí i další velcí hráči na trhu. „Současná krize s sebou přináší významný nárůst počtu opožděných plateb a také další rizika, zejména riziko úplného nezaplacení faktur,“ sdělila Iva Palusková, která v Česku řídí pobočku pojišťovny Euler Hermes.

Pohledávkové pojišťovny Atradius, Coface, Credendo a Euler Hermes se proto obrátily dopisem na ministryni financí Alenu Schillerovou a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. List má deník E15 k dispozici.

„Možnosti státního systému garancí či zajišťování úvěrových pojišťoven v současnosti analyzujeme. V tuto chvíli však nelze předjímat možná řešení ze strany státu. Stát musí vzít v úvahu jak dopady do legislativy či potenciální přínosy a rizika pro stát, tak rovněž dopady do činnosti státní pojišťovny EGAP, kterou navrhují komerční úvěrové pojišťovny do systému garancí zapojit,“ sdělil Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí.

Německo již podobné garance ve výši 30 miliard eur pojišťovnám pohledávek do konce letošního roku poskytlo. Záruky pojišťovnám dala také Francie nebo Belgie.

„Obáváme se, že bez státní podpory bude muset dojít k výraznému snížení pojistné kapacity, kterou pojišťovny trhu poskytují a tedy i ke snížení úvěrových limitů. Výsledkem by bylo nedostatečné pojištění úvěrů v soukromém sektoru,“ uvedl Christoph Witte, generální ředitel Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna.

Úvěrové pojišťovny se zaměřují na pojišťování dodavatelských úvěrů. Pokud se kupující dostane do platební neschopnosti nebo neuhradí své závazky po delší dobu, pojišťovna vyplatí pojištěnému dodavateli odškodnění jako náhradu za nezaplacené faktury. Pojištění obchodních úvěrů je často podmínkou pro to, aby podniky mohly získat například bankovní financování nebo se uplatnit na zahraničních trzích.

„Na konci roku 2019 činil součet úvěrových limitů u úvěrových pojišťoven částku 384 miliard korun. Velký podíl na výše uvedené částce měl exportní obrat. V loňském roce byl pojištěn exportní obrat ve výši 194 miliard korun, což představovalo přes jedenáct procent hodnoty českého vývozu,“ komentoval Ján Čarný, generální ředitel pojišťovny Coface pro Česko a Slovensko.

Tuzemská průmyslová výroba v březnu podle Českého statistického úřadu spadla meziročně téměř o jedenáct procent. Více se propadla naposledy při krizi v roce 2009. Pokles o 2,3 procenta vykázalo také stavebnictví. Bez práce bylo v dubnu podle Úřadu práce ČR čtvrt milionu lidí. To je nejvíce za poslední dva roky.