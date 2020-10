Lockdown Česka: zavírají obchody a služby, omezen je volný pohyb osob | E15.cz

Vláda od čtvrtečních 6.00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a kontaktu s jinými lidmi. Výjimkou jsou cesty do práce, na nákupy, k lékaři nebo za rodinou, uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Zavřou některé obchody a služby, podnikatelům budou vypláceny kompenzace. Nejvýznamnější rozdíl oproti jarnímu takzvanému lockdownu je to, že nejsou zavřeny hranice.