Očkování proti covidu: Firmy slibují i finanční bonusy | E15.cz

První státy včetně České republiky obdržely úvodní várky vakcín proti COVID-19 a začaly očkovat. Přestože může naočkování obyvatel trvat i několik let, už nyní zaměstnavatelé řeší, jak se k citlivému tématu postaví. Většina firem nebude vyžadovat očkování zaměstnanců povinně, zvýhodní ale ty své pracovníky, kteří se tímto způsobem vůči pandemii ochrání, vyplývá z hlasů z trhu. Firmy zároveň lobbují za to, aby se vměstnaly do „první linie“ těch, ke kterým se vakcíny dostanou hned zpočátku.

Odpor vůči očkování je ale značný. Jen ve Spojených státech se proti němu staví asi čtyřicet procent dotázaných, vyplynulo z průzkumu společnosti Pew Research Center. Nejen američtí zaměstnanci však budou muset časem vyřešit dilema, zda se nechat zdarma naočkovat a inkasovat případně i finanční odměnu od zaměstnavatele, nebo čelit hrozbě přeřazení na jinou pracovní pozici, či o práci dokonce přijít, napsala agentura Reuters.

Soukromé společnosti mají v USA právo vyžadovat po zaměstnancích povinné očkování, ale většina zaměstnavatelů se k takovému kroku zřejmě neuchýlí. „Firmy by teoreticky mohly klást tuto podmínku, ale v současném politickém klimatu je to velmi nepravděpodobné,“ uvedl profesor práva Peter Meyers působící na Washington University Law School pro Reuters.

Velcí zaměstnavatelé se nyní radí s právními týmy a formulují nová „pravidla hry“. Patří mezi ně například automobilka Ford, energetická společnost Chevron nebo vlivné ocelářské odbory United Steelworkers a mnoho dalších. Ford například avizoval, že se jeho zaměstnanci budou moci rozhodnout dobrovolně, stejně tak šéf Facebooku Mark Zuckerberg řekl, že plánovaný letní návrat více než padesáti tisíc zaměstnanců zpět do kanceláří nebude podmíněn očkováním.

Řada zaměstnavatelů však zvýhodní ty zaměstnance, kteří očkování podstoupí. Z průzkumu společnosti Gartner vyplynulo, že šedesát procent dotázaných šéf-personalistů bude motivovat zaměstnance k očkovaní a téměř polovina z nich zaplatí s tím spojené náklady, plně nebo částečně. Ty se mohou pohybovat v řádu stovek korun za jednu dávku. V Česku bude očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

„Někteří mí klienti se přiklánějí k tomu, aby bylo očkování povinné,“ řekl stanici CNBC právník specializující se na oblast práce Rogge Dunn. Mezi jeho klienty patří výrobní či potravinové společnosti, jež pandemie a vládní omezení tvrdě postihly.

Jeden z klientů, restaurace, si od takové podmínky slibuje restart byznysu. „Domnívá se, že tak získá konkurenční výhodu. Mohli by zákazníky lákat na bezpečnost, jelikož by byli všichni zaměstnanci očkovaní,“ vysvětluje Dunn. Restaurace zvažuje vyplacení finančního bonusu všem, kdo by se nechali naočkovat. Zdaleka není jediným podnikem, který takový krok zvažuje. Pokud by zaměstnanci odmítli, zaměstnavatel má právo je propustit.

Například společnost Atlas z Alabamy, jež nabízí asistenční služby seniorům, vyplatí 1,1 milionu dolarů (asi 23,6 milionu korun) zaměstnancům, kteří se nechají naočkovat. Program zahrne všechny zaměstnance, ať už na plný, nebo na částečný úvazek. Firma to považuje za nástroj motivace a vzdělávání zaměstnanců.

Finanční zvýhodnění chystá i největší tuzemský zaměstnavatel Škoda Auto. Firma připravuje vlastních patnáct stacionárních očkovacích center, napsal server Aktuálně.cz. Denně automobilka dokáže naočkovat 1200 zaměstnanců, více než polovina z nich je k tomu ochotna, vyplynulo z firemního průzkumu.

„Za očkování získají body do kategorie benefitů, za které si následně mohou zdarma vybrat různé zboží nebo služby,“ uvedl pro Hospodářské noviny mluvčí Škody Auto Tomáš Kotera. Samotné očkování bude pro zaměstnance zdarma. Náklady automobilky na tuto oblast představují nižší desítky milionů korun.

Benefity pro naočkované však neskončí s pracovní dobou. Například do letadel australské aerolinky Qantas létajících na mezinárodních linkách nebudou moci usednout nenaočkovaní cestující. Stejný scénář může nastat například i u aerolinky Korean Air a dalších.

Částečně může být do budoucna tímto způsobem omezena i doprava po starém kontinentu. „Já se naočkovat nechám. Lze předpokládat, že když budete naočkovaný, budete moci cestovat po celé Evropě,“ sdělil například nový šéf Českých drah v rozhovoru pro deník E15.

Velcí hráči zároveň lobbují za to, aby se k jejich zaměstnancům dostaly vakcíny co nejrychleji. Například alternativní taxislužba Uber nebo doručovatel potravin DoorDash už tlačí na úřady, aby jejich řidiči měli během očkování prioritu. Stejně tak se do „první linie“ snaží vměstnat i další firmy z oblastí maloobchodu, letecké dopravy nebo restaurací, napsala stanice CNBC.