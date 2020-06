Cestování do zahraničí: Do kterých zemí můžeme v létě cestovat? | E15.cz

Češi měli kvůli epidemii koronaviru jako jedni z mála unijních národů zákaz vycestovat ze země, podobné opatření zavedla také třeba Belgie. Tato opatření jsou však nyní již uvolněnější a od poloviny června tak mohou obyvatelé Česka vycestovat prakticky po celé šíři Evropské unie. Jistým opatřením se však stále nevyhnou.

Novinkou je tzv. systém "semafor" tedy seznam „bezpečných zemí pro cestování“, který je rozdělen na tři kategorie (nízké, střední a vysoké riziko nákazy). Země, ve kterých podle vlády hrozí nejmenší riziko nákazy jsou aktuálně následující následující:

Polsko, Rumunsko, Finsko, Německo, Česká Republika, Estonsko, Rakousko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Švýcarsko, Andorra, Norsko, Kypr, Řecko, Slovensko, Chorvatsko, Island, Slovinsko, Lucembursko

Následují země se středním rizikem nákazy:

Belgie, Portugalsko, Irsko, Malta, Španělsko, Francie, Nizozemí, Itálie, Dánsko



Země s nejvyšším možným rizikem nákazy jsou nyní v Evropě podle vlády ČR pouze dvě. A to Švédsko a Velká Británie. Tabulku spravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a je pravidelně aktualizována podle aktuálního vývoje v jednotlivých státech.

Češi mohou do prvních dvou skupin cestovat bez omezení a bez nutnosti prokazovat se negativním testem na onemocnění COVID-19. Vyjímkou je cestování do zemí s vysokým rizikem nákazy. Cizinci přijíždějící do Česka se ale budou muset nadále prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí.

V případě, že státy budou mít po 15. červnu omezení pro vstup na své území, cestování se bude řídit podmínkami druhé strany, řekl po jednání vlády ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Uvedl také, že nadále budou pokračovat namátkové kontroly na hranicích.

Cestování mimo EU

Problematika vycestování mimo země Evropské unie je stále součástí diskuzí. Podle evropských ministrů by mělo být přijato na úrovni celé EU. „Opakovaně jsme se s kolegy shodli, že je potřeba koordinovat to v rámci Evropské unie. Nedává velký smysl, kdyby jeden či dva členské státy otevřely hranice s třetí stranou. Potom je obrovský problém toto kontrolovat. Do 15. června Evropská komise doporučila vnější hranice Evropské unie ponechat uzavřené pouze s výjimkou nutných cest z ekonomických důvodů či návratu občanů Evropské unie,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

‼ AKTUALIZACE ‼ cestovního semaforu. 🚦 Na základě dnešní aktualizace @ZdravkoOnline bylo do zemí s nízkým rizikem nákazy 🟢 zařazeno #Lucembursko. 🇱🇺⬇️ pic.twitter.com/6xnba8N75a — MZV ČR (@mzvcr) June 2, 2020

Kam (ne)můžeme cestovat?

Slovensko

Zatím nerozhodlo o úplném otevření svých hranic se sousedy, uvedl premiér Igor Matovič, který oznámil rušení jiných karanténních omezení. Od 27. května mohou Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění covid-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin.

Německo

Od 16. května zrušilo nebo alespoň uvolnilo kontroly na svých hranicích. Hraniční přechody s Českem a Polskem Německo kvůli pandemii nestřežilo, protože byly zavřeny z jejich strany. Česká vláda s platností od 26. května schválila otevření všech silničních a železničních přechodů s Německem (i Rakouskem) a pouze namátkové kontroly na hranicích. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) už dříve řekl, že hranice s Německem by se podle něj mohly otevřít k 15. červnu. Německo chce za podmínek příznivé pandemické situace k tomuto datu zrušit varování pro turisty před cestami do 31 evropských zemí, včetně Česka.

Rakousko

Otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem o půlnoci 16. května. Kontroly kvůli covidu-19 jsou jen namátkové. Rakousko chce v půlce června otevřít hranice s Německem a Švýcarskem, ale také s Českem, Slovenskem a Maďarskem. O termínu pro otevření hranic s Itálií a Slovinskem rakouští představitelé zatím nehovoří.

Polsko

Země 13. května prodloužila uzavření hranic o další měsíc, tedy do 12. června. Vstup na polské území je aktuálně zakázán všem cizincům, tedy i občanům Česka, existují však různé výjimky. Polsko patří mezi bezpečné země, do kterých budou moci Češi od 15. června cestovat bez omezení.

Řecko

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis koncem května oznámil, že Řecko zahájí letošní turistickou sezonu 15. června a od 1. července budou možné přímé mezinárodní lety do turistických destinací v zemi. Deník Kathimerini uvedl, že zdravotníci budou provádět testy na koronavirus na letištích.

Chorvatsko

Země pro turisty neoficiálně otevřela hranice už 9. května. Příchozí museli prokázat, že země má na jejich příjezdu „hospodářský zájem“. Chorvatský ministr vnitra Davor Božinović 16. května potvrdil, že rezervace ubytování v Chorvatsku opravňuje cizince ke vstupu do země a chorvatské hranice jsou tak prakticky pro turisty otevřené. Chorvatský premiér Andrej Plenković oznámil 28. května plné otevření hranic pro občany deseti zemí Evropské unie včetně Česka. RegioJet plánuje i přímé vlakové spojení.

Maďarsko

Do Maďarska Češi nemohou, země zakázala vstup všem cizincům. Výjimku mají rodinní příslušníci Maďarů nebo ti, kdo tam trvale žijí. Všichni musí bez výjimkou podstoupit na hranicích zdravotní prohlídku. Průjezd je možný jen se speciálním povolením.

Kypr

Agentura AP s odvoláním na kyperské ministerstvo dopravy 22. května informovala, že země od června povolí komerční lety z některých zemí s nízkým výskytem koronavirové nákazy. Od 20. června tak budou moci do řecké části tohoto středomořského ostrova i turisté z Česka, budou ale muset mít maximálně tři dny staré potvrzení o tom, že nejsou nakažení koronavirem.

Slovinsko

Slovinská vláda 15. května oznámila konec epidemie covidu-19 a otevření hranic se všemi sousedy, poté ale určitá omezení vrátila.

Španělsko

Španělsko s ohledem na klesající počty nově nakažených covidem-19 i zemřelých postupně ruší opatření, která zavedlo v polovině března. Premiér Pedro Sánchez 23. května oznámil, že jedna z nejvíce zasažených zemí otevře od července hranice turistům ze zahraničí. Vláda v Madridu poté oznámila, že turisté, kteří do země přijedou od 1. července, nebudou muset do karantény.

Turecko

Ankara plánuje zahájit turistickou sezonu už koncem tohoto měsíce a pro zahraniční turisty se chce otevřít v polovině června. Podle šéfa asociace cestovních kanceláří (TÜRSAB), jehož v 22. května citoval server Ahval, ale začnou zahraniční návštěvníci přijíždět ve větší míře až v září. Vláda jedná s asi 70 zeměmi o obnovení letů, které by do Turecka přivezly opět co nejdříve turisty.

USA

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Češi by se tak měli připravit především na zvýšené bezpečnostní prohlídky v rámci letů do Spojených států.