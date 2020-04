Ondřej Kania: Do školy tři dny, doma dva. Možná, že to bude běžné | E15.cz

American Academy v Praze uspořádala den otevřených dveří v populární hře pro děti a teenagery Minecraft. „A on skutečně někdo přišel, čemuž jsem moc nevěřil,“ říká v rozhovoru pro E15.cz Ondřej Kania, ředitel vzdělávací skupiny JK Education, do které patří Pražské humanitní gymnázium, dvě americké školy v Česku a jedna na Slovensku. Nucená práce na dálku způsobená opatřeními proti koronavirové pandemii podle něj školství obecně pomůže. Sám přemýšlí o ustavení čistě on-line studijních programů.

Pobočka American Academy v Praze uspořádala před nedávnem den otevřených dveří, byť sdružování většího počtu lidí nebylo a není povoleno. Prezentace proběhla poněkud originálně, v digitální „kopii“ školy v populární videohře Minecraft.

„Vymyslel to náš marketingový tým a sami studenti. Moc jsem nevěřil, že by to mohlo fungovat, ale v danou chvíli bylo on-line asi 40 lidí, z čehož reálných zájemců o studium na škole bylo asi deset,“ popisuje Kania.

Nápad využít prostředí hry Minecraft souvisí podle ředitele také s tím, že od září chce posílit ve svých školách program zaměřený na matematiku, vědu, robotiku. K tomu se mu podařilo angažovat Jakuba Haláčka, který dosud působil na prestižním gymnáziu PORG, kde měl na starosti tamní program robotiky, jehož studenti byli velmi úspěšní na světových soutěžích. „Říkal jsem si, že tento projekt v Minecraftu bude dobrým testem,“ poznamenává Kania.

Jeho školy podle něj s přechodem na současný výjimečný režim výraznější problémy neměly. „Cítíme nyní celkově vyšší zájem o naše školy a interpretujeme si to tak, že je za tím možná i právě pro to, že rodiče cítí, že u nás digitalizace a učení na dálku funguje,“ popisuje Kania.

Vyučování on-line zažíval ve velké míře sám jako student střední školy ve Spojených státech, zadávání úkolů po internetu a jejich individuální plnění žáky bylo i na Pražském humanitním gymnáziu a amerických akademiích v Praze, v Brně a v Bratislavě běžnou součástí studia už dříve. Po počátečním tápání si se situací ale podle jeho pozorování konkurenčních škol nějak poradili více méně všichni.

„My byli připraveni školy zavřít už několik týdnů před tím, než se to skutečně stalo, protože jsme měli v karanténě dost dětí, které se nám různě vracely z prázdnin. Snažili jsme se v učení na dálku pomoct i dalším. Spolu s iniciativou Česko Digital a společností Google jsme nabídli různé řešení a rady pro výuku on-line téměř dvěma stovkám škol,“ líčí.

Podle Kanii se školství obecně snaží jít s dobou: „Standardem je software Bakalář, v němž většina škol elektronicky eviduje známky žáků a jejich docházku a sdílí informace s žáky a rodiči. Nyní je potřeba si co nejvíce osahat jakýsi řekněme nadlevel. Virtuální třídu s nahráváním studijních materiálů s příslušnými deadliny pro zpracování. Na to je také několik pomocných programů. V Česku asi nejpoužívanější je Google Classroom případně Microsoft Teams.“

Samozřejmě ne vše ve vzdělávacím procesu může on-line výuka vyřešit. „Malé děti ve školce a na prvním stupni organizaci výuky samy nezvládnou. Tam musí suplovat rodič. Zároveň u malých dětí je nutný osobní sociální kontakt pro jejich osobnostní rozvoj, a ten mají ideální právě ve škole. Některým starším dětem, které jsou víc extrovertní, toto učení se na dálku také nemusí tolik sedět,“ připouští Kania. „Jiné děti se v tom ale naopak najdou,“ dodává.

Muž stojící v čele několika soukromých středních škol předpokládá, že současná situace - ať už bude trvat jakkoliv dlouho a do škol se začne chodit brzy, v květnu, v červnu, nebo až v září či později - přinese debatu o tom, jestli není nejefektivnějším způsobem vzdělávání starších dětí hybridní škola. Třeba tři dny ve škole, dva doma v módu individuální přípravy nebo komunikace s třídou na dálku. Možná, že vzniknou i čistě jen virtuální školy, které třeba ve Spojených státech už nějakou dobu fungují. „I my o tom přemýšlíme,“ říká Kania.

„Koronakrize může školství obecně prospět, tedy doufám v to. Na druhou stranu může zvětšit rozdíly mezi těmi školami a učiteli, kteří budou schopni se na nové nároky adaptovat, a těmi, kteří to nezvládnou,“ uzavírá.