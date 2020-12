Francouzský prezident Macron má pozitivní test na koronavirus | E15.cz

Francouzský prezident Emmanuel Macron má pozitivní test na koronavirus. Půjde na sedm dní do domácí karantény, pracovat bude z domova. Všechny jeho pracovní schůzky v nadcházejících dnech, které by vyžadovaly fyzickou účast, včetně plánované cesty do Libanonu, jsou zrušené, píší francouzská média s odvoláním na prohlášení Elysejského paláce.