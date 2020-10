Další omezení: zákaz výuky ve školách, restaurace jen přes okénko, skupinky maximálně po šesti | E15.cz

Od středy do 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, přejdou na distanční výuku. Mateřských škol se opatření netýká. Shromažďování v Česku bude kvůli epidemii COVID-19 od středy omezené na maximálně šest osob. Restaurace, bary a kluby budou muset být od středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, úplně uzavřeny. Rozhodla o tom dnes vláda.

„Jsme si vědomi, že máme jen jeden pokus, který musí být úspěšný, abychom nárůst epidemie zvládli. Nejbolestivější opatření, o kterém jsme rozhodli, je to, že jsme rozhodli o uzavření provozu škol na prvním stupni. Co je pozitivní je, že víme, kdy je otevřeme – a to bude 2. listopadu,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním zasedání vlády.

Plán uzavřít i první stupeň škol kritizovali hejtmani a zdravotníci, podle nich přijdou až o desítky procent zaměstnanců a zaměstnankyň, které se budou místo pacientů muset starat doma o svě děti. „Hledali jsme to nejlepší řešení pro Českou republiku. A víme, co by se stalo, kdybychom neudělali nic – hrozilo by nekontrolovatelné zvyšování čísel,“ uvedl místopředseda vlády a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Pokud se průměrné reprodukční číslo za týden sníží na hodnotu 0,8, budou podle Babiše aktuálně přijatá opatření zmírněná. Reprodukční číslo udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného. Pokud je menší než jedna, epidemie postupně slábne. V pátek ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvedl, že reprodukční číslo je 1,5, v dalších dnech mírně klesalo.

Maximum šesti osob

Shromažďování v Česku bude kvůli epidemii COVID-19 od středy omezené na maximálně šest osob. Dosud vláda zakazovala hromadné akce ve vnitřních prostorech pro více než deset lidí, venku byl počet účastníků omezený na dvacet. Platí to i pro bohoslužby či sportovní akce. Zakázaná jsou také kulturní představení, poutě, kongresy, veletrhy a provoz vnitřních sportovišť jako jsou fitness centra, posilovny, bazény a koupaliště. Zavřené jsou i zoologické zahrady, muzea, galerie, hrady a zámky.

Nynější vládní opatření podle vyjádření jednotlivých členů vlády nejcitelněji dopadnou na školy a dotknou se pak zprostředkověn rodičů školáků. Od středy do 1. listopadu budou kvůli koronavirové epidemii uzavřeny školy včetně prvního stupně základních, přejdou na distanční výuku. Mateřských škol se opatření netýká. Přitom teprve od pondělí 12. října bylo účinné opatření, na základě kterého se na druhém stupni základních škol učí prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se měli žáci střídat.

Na výuku on-line už v pondělí přešly vysoké a střední školy v celé ČR, dosud v některých regionech fungovaly normálně. Na prvním stupni dosud byla prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Gastroprovozy jen s výdejem do 20:00

Restaurace, bary a kluby budou muset být od středy do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu, úplně uzavřeny. Teprve od pátku přitom musejí restaurace zavírat ve 20 hodin. „Výdejní okénka restaurací budou moci fungovat do 20:00,“ řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (ANO). Uzavřeny nebudou hotelové restaurace, hostům budou k dispozici rovněž do 20 hodin.

Od středy bude v Česku povinné nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách. V celé republice přitom platí povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov od 10. září. Chránit si ústa a nos je nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.

Hospodářská komora v reakci na v pondělí 12. října oznámená nová opatření vlády v boji proti šíření koronaviru ocenila, že vláda nepřistoupila k úplnému uzavření ekonomiky. Zároveň apeluje na vládu, aby před případným dalších zpřísnění řádně vyhodnotila účinnost již přijatých restrikcí a na základě nich pečlivě zvážila, zda je nezbytné uzavírat další sektory tuzemské ekonomiky.

Otázkou je i vyřešení kompenzací pro firmy poškozené omezeními například z oborou pohostinství či kultury. „Kompenzace podnikům by mělo ministerstvo průmyslu a obchodu připravit do konce týdne,“ uvedl v reakci Babiš. U možného odpuštění sociálního pojištění je podle něj problém, že to lze jen plošně.

„Z opatření je znát, že při něm vláda hledala rovnováhu mezi účinností a snahou nepoškodit ekonomiku příliš. Samozřejmě ale restrikce těžce dopadnou na zavřené restaurace,“ uvedl Petr Smutný, partner PwC Česká republika a expert na poradenství firmám v krizi.

Hrozí podle něj také, že mnoho rodičů bude muset zůstat doma s dětmi z prvního stupně základní školy a tito lidé pak budou chybět v práci. To může omezit nebo dokonce i zastavit výrobu či provoz služeb.

„Stále platí, že se jedná pouze o reaktivní jednání a na jaře draze koupený čas se promarnil. I když se už mluví o kompenzacích pro podniky, tak je jasné, že kdyby si situace nakonec přeci jen vyžádala zastavení ekonomiky, jako tomu bylo na jaře, stát už na řešení nebude mít peníze,“ míní Smutný.