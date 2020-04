Jak přežít home office? Pomůže pochvala a virtuální kuchyňka | E15.cz

Práce z domova je zabiják výkonnosti, odborníci se shodují na tom, že vedoucí pracovníci mají v zásadě dvě možnosti, jak udržet pracovní tempo, respektive jak nedopustit ztrátu motivace zaměstnanců. Tou první je své podřízené přísně kontrolovat, druhou dát důvěru a v práci je spíše podporovat a motivovat.

„Komunikace firmy se zaměstnanci by měla probíhat ne ve smyslu kontroly, ale spíše vyjádření podpory a zájmu o to, jak situaci zvládají. Jde o to být pro ně co nejvíc lidský,“ radí vedoucím pracovníkům psycholog Tomáš Řepka.

„Po čase se u zaměstnanců může začít rozcházet výkonnost, což je jeden z vedlejších důsledků toho, že jsou na různých místech. Management by se měl snažit udržovat jejich vzájemnou komunikaci a v ideálním případě jim přidělovat takové úkoly, které vyžadují spolupráci,“ varuje firemní sociolog Vojtěch Bednář.

Žádoucí je rovněž neztratit sociální kontakt. Právě komunikace mezi členy týmů i napříč celou firmou je podle odborníků důležitá. Vnitrofiremní vztahy a kultura jsou pro fungování firem nezbytné, a začnou-li upadat, může se to projevit i na výsledcích. Zejména v současné době by tak firmy neměly zanedbávat sociální kontakt, byť se bude uskutečňovat jen v online prostředí.

Dobrou zprávou je, že v dnešní době existuje řada komunikačních platforem – různé bezplatné messengery, které umí i (video)hovory, například Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Facetime, Zoom či firemní nástroje určené pro skupinovou komunikaci jako jsou Microsoft Teams či Hangouts Meet od Google.

Zdroj: LesenskyCZ