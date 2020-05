Jakub Lohniský: Dovolali jsme se na úřad. Čekáme dále | E15.cz

To jen tak na okraj, kdyby vás zajímalo, jak pokračuje ona rychlá pomoc paní ministryně Maláčové. Antivirus nechám už jednou pro vždy spát. Jestli někdy uvidíme nějaké peníze, tak budu mile překvapen...

Mnohem důležitější pro nás teď ale je to, že vláda schválila podporu všem obchodníkům, kteří museli mít zavřené své provozovny. Pokud se dohodneme s pronajímatelem, tak nám stát proplatí 50 procent nákladů na nájemné za období od dubna do června. To je skvělá zpráva. Z toho, co zatím víme, by to měla být velmi smysluplná pomoc. Je skvělé, že se podařilo přesvědčit ministra Havlíčka, ale i premiéra Babiše, že nechat vyřešení sporu o úhradu nájemného za dobu zavření obchodů jen na pronajímatelích a nájemcích, by byla cesta do pekel.

Z našeho pohledu sice stále není vyhráno, protože abychom dostali 50 procent od státu, musíme se domluvit s majitelem obchodního centra. Ten by nám totiž měl dát slevu 30 procent a my bychom pak platili jen 20 procent. To by byla finanční injekce, kterou my obchodníci potřebujeme, protože jít do slabého třetího čtvrtletí s několikamilionovým dluhem za nájemné by znamenalo, že pětina obchodů už neotevře. Nebude totiž mít na platy, na zmíněný nájem, na marketing, ani na nákup nového zboží. Spirála se prostě roztočí.

Osobně ale čekám ještě tuhý boj. Majitelé obchodních center jsou známí svou tvrdou hrou. Smlouvy jsou jednostranné, nějaká ustanovení o vyšší moci jsou vyloučena a arogantní přístup pramenící z pozice silnějšího postavení zná každý, kdo byť jen na chvíli měl co dočinění s provozem obchodu v nákupním centru. V době konjunktury byla jakákoli dohoda na čemkoli nemožná. Na konci března byla tato nadřazenost ještě cítit, ale postupem času i ti nejtvrdší měknou a uvědomují si, že pokud se nedohodneme, tak to hodně nájemníků nepřežije. A noví ve frontě nečekají.

Majitelé center si mohou sáhnout na naše bankovní záruky nebo peněžní garance ve výši třech měsíčních nájmů, ale co pak? Žádný obchodník nechce zavírat krám. Stejně tak pronajímatel nechce mít prázdné obchodní centrum. Věřím proto, že se po pár nikam nevedoucích jednáních někde potkáme a zkusíme zabojovat o lepší zítřky společně. Sňatek z rozumu je vždy lepší, než rozvod s právníky.

P.S.: Dovolali jsme se na úřad kvůli Antiviru. “Jó, my teď děláme žádosti z 10. až 15. 4. Vaši žádost zpracovávají Strakonice, pomáhají Praze.” Takže čekáme dále.

Autor je zakladatel módní značky Le Premier.