Registrace k očkování pro občany nad 60 let byla spuštěna | E15.cz

Registr očkování proti koronaviru se otevřel pro další věkovou skupinu. Od pátečního rána se mohou k vakcinaci přihlásit lidé ve věku 60 až 64 let. Do pátečních 13:00 se jich registrovalo přes 70 tisíc. Pro skupinu 55 až 59 let by se měl regist otevřít příští týden. Alespoň jednu dávku vakcíny už dostalo téměř 1,8 milionu lidí, dvě dávky 950 tisíc.

Lidé ve věku 60 let až 64 let se mohou začít přihlašovat k očkování proti covidu-19 přes web ministerstva zdravotnictví. V Česku žije asi 650 tisíc lidí tohoto věku, část z nich už očkovaná je, protože spadají do jiné preferované skupiny, například mezi zdravotníky, učitele a další pracovníky školství nebo chronické pacienty s vážnými nemocemi.

K přihlašování je třeba zadat mobilní telefonní číslo, na které přijde bezpečnostní kód. Po jeho zadání se vyplňuje jméno, příjmení a číslo pojištěnce, které u většiny lidí odpovídá rodnému číslu. Poté si zájemce o očkování vybere očkovací místo, kde si chce nechat vakcínu aplikovat. Pokud má volné termíny, přijde zájemci další kód PIN 2. Po jeho zadání je možné si zamluvit den a čas očkování.

Očkování podle ministra zdravotníctví Petra Arenbergera prakticky eliminuje možnost nákazy COVID-19. Nemoc byla prokázaná po aplikaci druhé dávky vakcíny jen u o 0,16 procenta případů, tedy asi u 1600 lidí.

„Očkování nechrání na 100 procent. Většina nákaz byla zachycena hned po první vakcinaci. Imunita se tvoří zhruba za 14 dní, po druhé dávce prakticky není riziko nákazy,“ uvedl ministr.

Za několik týdnů podle něj bude možné podávat 100 tisíc dávek denně. Od příštího týdne bude podle něj přicházet 400 tisíc dávek od hlavního výrobce Pfizer/BioNTech. Předpokládá, že všichni zájemci o očkování by mohli vakcínu dostat do konce prázdnin. Premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině března uvedl, že 100 tisíc lidí denně se bude v ČR očkovat už po Velikonocích.

Arenberger očekává, že i zřejmě v příštím a přespříštím roce bude třeba pokračovat v přeočkování. „Už delší dobu se jedná s Evropskou unií,“ dodal. Zatím podle něj není jasné, kterými vakcínami se bude přeočkovávat.

V Česku se očkuje přibližně čtyři měsíce. Dosud bylo podáno 2,72 milionu dávek vakcíny, dokončené očkování dvěma dávkami má 950 tisíc lidí. Ve skupině nad 80 let dostalo alespoň jednu dávku 72 procent populace, u lidí ve věku 70 až 79 let asi 65 procent. Registrováno je také asi 151 tisíc idí nad 65 let, kteří se mohou přihlašovat od středy 14. dubna.

Asi půl milionu lidí se k očkování registrovalo u svého praktického lékaře. Ti si ale dlouhodobě stěžují na to, že nedostávají dost dávek, aby zájem uspokojili. Příští týden ČR podle Arenbergera očekává větší dodávku vakcíny AstraZeneca a tento týden se začala přímo do ordinací rozvážet vakcína Johnson & Johnson. „Jsem optimista v tom, že se fronty budou relativně rychle zkracovat i u praktických lékařů,“ dodal ministr.