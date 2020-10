Koronavirus a ošetřovné: Prodloužení ošetřovného | E15.cz

Délka vyplácení ošetřovného by se opět mohla prodloužit. V důsledku nepříznivé epidemiologické situace a vládních omezení by lidé mohli dostávat ošetřovné po celou dobu omezení výuky či nařízené karantény. Návrh zákona se změnami dávky schválila ve čtvrtek na mimořádném jednání vláda.

Na základě mimořádného opatření vlády budou pro některé děti plošně uzavřeny školy v důsledku nepříznivé epidemické situace. Délka opatření zpravidla přesáhne standardní dobu výplaty 9 dnů u ošetřovného. Proto vláda na svém včerejším mimořádném jednání projednala úpravu ošetřovného, která má zajistit rodičům náhradu příjmu po celou dobu.

Premiér Andrej Babiš přitom ještě nedávno uváděl, že téma „není na stole“. Politici ANO argumentovali tím, že karanténa trvá jen deset dnů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová naopak uvedla, že návrh má připravený už od léta, jelikož bylo nutné počítat se všemi možnými scénáři vývoje pandemické situace. „Pokud by školy měly být zavřené dlouhodobě, budeme výši ošetřovného řešit stejně jako na jaře a budu chtít navýšení,“ dodala Jana Maláčová.

Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku (na jaře bylo navýšeno na 80 procent), což se prozatím aktuálním návrhem vlády nemění. Nebude se poskytovat ale po dobu prázdnin a ředitelského volna.

Kdo bude mít nově nárok na ošetřovné?

Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:

nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,

osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,

děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině. Vládou schválená úprava ošetřovného prodlouží dobu výplaty ošetřovného po celou dobu trvání mimořádného protiepidemického opatření.

Zdroj: MPSV

Potvrzení není potřeba

„Školy, jiná dětské zařízení nebo zařízení sociálních služeb nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření,“ uvádí MPSV.

Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění. Navrhované změny se budou vztahovat na celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Aby změny v ošetřovném začaly platit, musí je schválit Parlament a podepsat prezident. Vláda se usnesla, že požádá o projednání návrhu v Parlamentu ČR ve zrychleném řízení ve stavu legislativní nouze.

Jak je to s ošetřovným v běžné situaci

Pokud vám dítě onemocní, můžete čerpat náhradu mzdy maximálně po dobu devíti dní. Nárok mají ale jen rodiče, kteří mají dítě mladší 10 let. V nouzovém stavu to bylo jiné. Doba čerpání byla neomezená. Výše ošetřovného byla od začátku stanovena na 60 procent redukovaného průměrného výdělku. V dubnu, květnu a červnu rodiče dostali dokonce 80 procent základu výdělku a na ošetřovné měli nárok i živnostníci. Věková hranice byla posunuta na 13 let věku dítěte.

Podle posledních čísel a údajů MPSV si od uzavření škol z důvodu epidemie koronaviru podalo žádost o ošetřovné necelých 31 tisíc zaměstnanců. Od spuštění „ošetřovného“ pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) přišly ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti od více než 50 tisíc lidí.