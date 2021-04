Ošetřovné 2021: Kdo má nárok? kalkulačka, výpočet, OSVČ | E15.cz

V roce 2021 se bude redukovat následovně: Do první redukční hranice (do 1 182 korun) z 90 procent, ve druhé redukční hranici (od 1 182 korun do 1 773 korun) z 60 procent a ve třetí redukční hranici (od 1 773 korun do 3 545 korun) z 30 procent. K částce denního osobního vyměřovacího základu nad 3 545 korun se nebude přihlížet.

Ošetřovné je nyní ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu, ale nejméně 400 Kč za den při plném pracovním úvazku (Standardně je ošetřovné ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu.).