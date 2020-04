Koronavirus dusí ekonomiku, pouze pět procent firem očekává růst | E15.cz

Globální krize, kterou vyvolala pandemie koronaviru, dopadá na českou ekonomiku. Dle průzkumu poradenské společnosti EY téměř všichni tuzemští podnikatelé (94 procent) už v dubnu pociťují pokles tržeb. Do konce roku jej pak předpokládá 87 procent respondentů. Pouze 5 procent firem očekává růst.

Skoro třetina podnikatelů (28 procent) čeká krátkodobě propad tržeb větší než 50 procent, v delším horizontu jsou ale optimističtí, protože ve výhledu do konce roku očekává propad tržeb o více než polovinu jen 13 procent podnikatelů.

V měřítku podle velikosti společností očekávají malé firmy s obratem do 50 mil. korun, že jejich tržby poklesnou až o 40 procent, oproti tomu ředitelé největších firem s obratem nad 3 mld. korun jsou optimističtější a předpokládají propad o jednu pětinu – lze tedy soudit, že menší firmy čekají ekonomický zásah relativně citelnější než větší hráči.

Průzkum dále říká, že v období ekonomického růstu si 57 procent podnikatelů připravilo finanční rezervy na déle než 2 měsíce výpadku příjmů, naopak 40 procent firem nevydrží financování současné situace déle než 2 měsíce.

Co se týče sektorové síly zásahu, nejvíce jsou zasaženy firmy ve zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, v oboru opravy a údržby motorových vozidel nebo ubytování, stravování a pohostinství.

Nadbytek zaměstnanců nyní pociťuje 43 procent firem, zejména v oborech zpracovatelského průmyslu, velkoobchodu a maloobchod a ubytování, stravování a pohostinství. Jedná se hlavně o firmy v Praze, Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Třetina firem se naopak i přes současná omezení potýká s nedostatkem zaměstnanců, přičemž třetina těchto zaměstnanců by mohla být nahrazena pracovníky z jiných oborů.

Firmy chtějí otevřít hranice k sousedům

Nejvíce by pomohlo otevření hranic do sousedních států, hlavně na Slovensko a do Německa, a zemí EU. Téměř polovina firem pociťuje potíže s přeshraničním pohybem osob. Největší překážkou je pro 47 procent firem dovoz materiálu, vývoz výrobků a chybějící zákazníci. Dvě třetiny firem se potýkají se zpomalením dodávek, třetinu firem trápí přerušení dodávek a/nebo navýšení nákladů.

Vyšší nezaměstnanost = menší fluktuace

Dvaačtyřicet procent firem odhaduje návrat k normálu do půl roku, naopak 30 procent firem očekává návrat v časovém úseku delším než jeden rok. Firmy však vidí i příležitosti, například urychlení digitalizace či procesů ve státní sféře. V neposlední řadě pak zúžení možnosti pro zaměstnance „utéct” jinam za vyšším platem.