O COVID III požádalo už více než tisíc firem. Vyplácení začne v řádu dní | E15.cz

Po několika měsících odkladů se firmy a podnikatelé tento týden dočkají státem zaručených úvěrů v rámci programu COVID III. Banky by měly v prvním kole rozdat úvěry v objemu až 167 miliard korun, což je násobně více než v předchozích záručních programech. Zájem projevilo už více než tisíc firem, které mohou peníze využít na zaplacení provozních výdajů. Musí se ale připravit na to, že tentokrát se veřejnost dozví, kdo podporu získal.

Státem garantové úvěry v rámci COVID III schvaluje a poskytuje dvacítka komerčních bank a spořitelních družstev, které tento týden uzavírají smlouvy o spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Hned poté mohou svým klientům začít půjčky vyplácet.

Nejdále je zatím Komerční banka, která smlouvu podepsala v pondělí. „Vyřizování prvních žádostí jsme zahájili v úterý a v případě, že budeme mít od klienta všechny potřebné podklady, budeme schopni úvěry schvalovat v řádu dní,“ řekl mluvčí Michal Teubner. Komerční banka eviduje v současnosti kolem 900 žádostí.

Ve středu smlouvu podepsala ČSOB. „Evidujeme stovky žádostí za několik miliard korun, první peníze by mohly dorazit klientům do týdne,“ řekl mluvčí banky Patrik Mandle. „Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o stávající klienty banky, tak odhadujeme, že procento schválených úvěrů bude poměrně vysoké,“ dodal.

Ostatní banky se teprve chystají smlouvu s ČMZRB tento týden podepsat. S klienty přitom banky jednají už od minulého týdne. „Zhruba dva až tři dny po podpisu dorazí peníze na účty firemních klientů, jejichž žádosti o úvěr jsme již schválili,“ řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý, podle kterého se na banku obrátilo 250 firem a podnikatelů. „Předpokládáme, že dokážeme vyhovět zhruba 70 procentům klientů, kteří o úvěr požádají,“ dodal Hrubý. Stovky žadatelů eviduje také UniCredit Bank, na Raiffeisenbank či EquaBank se obrátilo několik desítek klientů.

Právě spolupráce s komerčními bankami má vyřešit největší nešvar minulých programů COVID a to je zdlouhavé schvalování. Dříve totiž úvěry schvalovala sama ČMZRB, která však neměla kapacitu na tak velký počet žádostí a podnikatelé často čekali i více než měsíc na schválení žádosti. V rámci minulých programů COVID bylo podpořeno zhruba 1800 žadatelů, kteří získali více než 11,5 miliardy korun.

Celkově dal stát do COVID III 150 miliard korun, což má zaručit úvěry do výše 500 miliard korun, peníze se mají postupně čerpat do konce roku. Na rozdíl od předchozích programů budou muset banky zveřejňovat, kdo úvěr získal. Výjimku do zákona prosadili Piráti, podle kritiků to však porušuje bankovní tajemství a firmy poukázaly i na možnost zneužití takové informace v rámci konkurenčního boje. Česká národní banka však nakonec spor ukončila s tím, že banky musejí jména firem zveřejnit.

Po dlouhých odkladech začal před několika dny také fungovat COVID Plus určený pro exportní firmy. Vláda kromě toho v pondělí schválila COVID Sport, ve kterém stát rozdá miliardu korun sportovním klubům, místo úvěrů ale jde o přímé dotace. Kromě toho existuje také COVID Nájemné, ve kterém hodlá stát přispět firmám na nájem.