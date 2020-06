Firmy se po pandemii vrátí k úplným základům, říká šéf Twista | E15.cz

Dá se říci, že z pohledu Twista za krizi děkuji. A to přesto že jsme museli posunout některé plány jako například dlouho plánovanou expanzi do Rumunska nebo investici od mezinárodních investorů. Investoři se teď starají především o svá stávající portfolia a čekají, jak se bude vyvíjet situace. Tomu naprosto rozumím a choval bych se stejně.

Máme jednu velkou výhodu: skvělé stávající investory, kteří nás nadále podporují v dalším rozvoji. Díky tomu se můžeme zamyslet nad tím, jak naše firma vypadala doteď a jak ji posunout dál, abychom z krize vyšli silnější.

Doba před virem a po

Krize nám dala možnost se na Twisto podívat z jiného úhlu. Z nadhledu. Poučili jsme se, víme, jak na to, co udělat. Posledních sedm let bylo hlavně o vysokém tempu růstu, které ovšem dlouhodobě nejde udržet. V „předvirové“ době byla na trhu spousta peněz a pro investory bylo lákavé investovat do nám podobných firem.

Trendem totiž bylo jednoznačné preferování rychlého růstu a expanze nad profitabilitou. I my jsme to tak měli, byť jsme si byli velice dobře vědomi toho, že bychom se o ziskovost našeho podnikání měli zajímat. Ale tak nějak jsme podlehli, nechali se unést lákavými čísly, strhnout tempem doby: rostli jsme dvě stě tři sta procent meziročně. To jsme považovali za jedno z klíčových měřítek našeho úspěchu a valuace.

To se ale teď mění a mnohem větší význam bude mít ziskovost a udržitelnost. To, že si na sebe firma vydělá, pokryje náklady, zaplatí své lidi. Zkrátka že bude vybudovaná na dobrých a bytelných základech. Takové je naše rychlé dospění. A je dobře, že přišlo, po dalších dvou letech by totiž náraz mohl být mnohem tvrdší a bolestivější.

Trh práce se narovná

Budovat neziskový byznys závislý na externích penězích je dlouhodobě neudržitelné a náchylné na výpadky kapitálu v době krize. Vracíme se tedy k základům, jsme ale dál silní, pevní v kramflecích. Víme, co máme dělat, a vyjdeme z toho ještě silnější.

Co se dopadu na české hospodářství týká, uvidíme samozřejmě v následujících měsících. Jako jednu velkou změnu vnímám to, že jistě vzroste nezaměstnanost. Doposud jsme měli snad nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii, kolem dvou procent. Sice je skvělé, že má každý práci, ale za někdy až nehorázných podmínek. Teď se podle mě trh narovná.

Klíčový půlrok

Velkou část českých firem navíc drží v rukou nadnárodní společnosti – například naše domácí banky jsou v rukou nadnárodních gigantů. Těch se podle mě krize zas tak moc nedotkla, oproti té z roku 2008 je ta letošní spíš krizí sentimentu než fundamentu finančního světa. Uvidíme také, jaké teď bude konzumní chování lidí. Z našich čísel to vypadá, že po menším – zhruba dvacetiprocentním – propadu lidé zase začínají utrácet jako před krizí.

Takže zatím se nezdá, že by ekonomika nějak dramaticky ochladla, nebo o tom zatím nevíme. Klíčový bude myslím následující půlrok, teď jsme všichni v euforii, že nemusíme nosit roušky a věci se postupně uvolňují.

Autor je zakladatel a ředitel fintechového startupu Twisto