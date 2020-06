Vládní kroky napomohly krizi, co nás bude dohánět řadu let | E15.cz

Jak se zpětně díváte na dva měsíce, kdy pandemie zastavila českou ekonomiku? Byl postup vlády správný? Jaké důsledky budou mít všechna opatření pro tuzemské podniky? Co budou znamenat pro české hospodářství v příštích letech? A plyne z této situace nějaké ponaučení? Deník E15 požádal byznysmeny o pohled na téma pandemie v Česku.

Předně bych zdůraznil, že je velmi snadné zpětně něco hodnotit. Pokud se nám někdo snaží namluvit, jak složité bylo rozhodnutí zavřít některé provozy, tak politicky by bylo rozhodně těžší je nechat otevřené jako ve Švédsku a nést za to případnou politickou odpovědnost.

Vláda zvolila snazší z možných cest

Odvážné nebylo něco plošně omezovat a zavírat, ale naopak nepodlehnout tlaku. Zde vnímám, že vláda zvolila snazší z možných cest. Zpětně lze říct, že kroky v uzavírání byly rozumnější než v pomalém rozvolňování.

Co mě trápilo, byla příliš velká role epidemiologů v celé krizi. Zapojení odborníků je jistě správné, ale pouze do té míry, kam sahá jejich odpovědnost. Odborníkům a úředníkům nesmí být alibisticky předáno kormidlo, pokud nenesou žádnou politicko-ekonomickou odpovědnost.

Rozhodnutí státu zasáhlo i do našeho oboru podnikání. Kamenné lékárny, které stály poctivě po celou dobu v první linii, patrně nebudou v budoucnu významně zasaženy dopady společensko-ekonomických změn. Zde očekávám postupný lehký pokles tržeb nebo stagnaci, ale to by přišlo i bez krize.

E-commerce trh, na kterém působí společnost Pilulka.cz a kde jsme dominantní, se kvůli aktuální pandemii koronaviru posunul na historicky novou úroveň. On-line lékárny se staly na několik týdnů klíčovým hráčem v dodávkách zdravotnického materiálu. Celá řada nových zákazníků využila poprvé internetových lékáren a zjistila, že život může být zase o kus snazší. Češi dostali skokově chuť být on-line.

Pro záchranu stromu jsme poškodili les

Nejsem ekonomický analytik, abych odhadoval dopady krize na celkové hospodářství v následujících letech. Jako podnikatel v oboru zdravotnictví a retailu vidím nastupující trendy, které nás neminou.

Vždy se koukám několik let dopředu a současná situace jen urychlila vývoj, který by stejně přišel. Postupná elektronizace a digitalizace ve všech segmentech lidské činnosti by přišla tak jako tak.

Moderní zdravotnictví, kde působíme, bude patrně jedním z vítězů této situace, ale obecně mě trápí, že ekonomická krize, které vláda napomohla svými kroky, nás bude dohánět minimálně řadu let. Pro záchranu stromu jsme poškodili celý les.

Vítěz není kapitálově nejsilnější. Je flexibilní

Velké ponaučení pro nás v podnikání je, jak moc důležité je být adaptabilní, flexibilní a v řádu dnů být schopen změnit výrazným způsobem provoz společnosti. Myslím, že právě tlak na tyto kompetence i za klidného provozu nám potvrdil, jak důležitá je diference od naší konkurence v segmentu lékárenství.

Krize nám pomohla znovu si uvědomit, že některé segmenty trhu, a především zákaznické chování, se mění rychleji, než jsme si ještě před pár týdny dovedli představit.

Pomyslným vítězem nebude ten největší, kapitálově nejsilnější, ale ten, kdo bude flexibilní a schopný extrémně rychlé a efektivní exekuce. Víceméně se osvědčily přesně ty pilíře, na kterých dlouhodobě stavíme.

Autor je spolumajitelem a zakladatelem lékáren Pilulka.cz