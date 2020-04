Polsko a Dánsko nechtějí pomáhat podnikům z daňových rájů. V Česku to zatím nevadí | E15.cz

Podobně se nyní vyjádřil i tuzemský senátor Zdeněk Hraba. „Státní podpora má patřit pouze těm firmám, které daní v Česku. Firmy, které daní jinde, nemají mít na českou státní podporu nárok,“ říká Hraba s tím, že má na mysli zejména daňové ráje. Podle seznamu Evropské unie mezi takzvané daňové ráje patří celkem 12 zemí, jmenovitě například Panama, Kajmanské ostrovy či Seychely.

„Pokud by stát podporoval i firmy sídlící v daňových rájích, byla by to velká rána pro české daňové poplatníky. Stopněme proto finanční podporu v krizi pro firmy, které sídlí a tedy daní v daňových rájích,“ apeluje senátor Hraba.

Ministerstvo financí tuto otázku řešit nemusí, protože podporuje pouze živnostníky, kteří svou podnikatelskou činnost musí danit v místě svého působení, tedy v Česku.

Jinak to je ale u programu Antivirus spadající pod ministerstvo práce a sociálních věcí. „Do programu umožňujeme i vstup zahraničních firem, které například nemají české IČO,“ potvrdil mluvčí rezortu práce a sociálních věcí Jan Brodský.

„Podmínkou ale je, aby dotyčná firma vykonávala svoji činnost na území České republiky, aby její zaměstnanci byli zaměstnáni podle českého práva a zároveň za ně firma u České správy sociálního zabezpečení odváděla pojistné,“ doplnil s tím, že se program soustředí na zaměstnance, a nikoliv na podniky.

Podmínky pro provozní půjčky z programu Covid, které nabízí státní Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), jsou v tomto ohledu přísnější. Mohou je dostat jen firmy s českým IČO. Situaci, kdy je majitelem české firmy nadnárodní skupina, která k daňové optimalizaci využívá i daňové ráje, ale neřeší.

Kritika a poukazování na sídla firem a případné optimalizace daní v takzvaných daňových rájích je ovšem složitě uchopitelná. Například společnost Bisnode upozorňuje, že dle unijního pojetí je pojem daňový ráj zúžený, přičemž mezi ně nepočítá například Kypr nebo Nizozemí. „Dle našich výpočtů z konce loňského roku sídlilo v daňových rájích zhruba 12 tisíc firem. Jaký je jejich aktuální počet z pohledu EU, jsme zatím nepočítali,“ řekla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Na definici daňového ráje není jednotná shoda. Zatímco neziskové orgnaizace pojem vnímají šířeji, právnické a auditorské firmy zase naopak úžeji. Evropská unie se ve svém pojetí pohybuje mezi těmito hranicemi.