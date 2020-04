Postcovid budoucnost podle Mitonu: Lék sníží ostražitost, nejvíc pomáhat bude světu Čína | E15.cz

Předpověď Mitonu začíná druhým čtvrtletím roku, tedy dubnem. Snaží se dohlédnout až do roku 2023.

Už do léta si Evropa podle Mitonu oddechne od největších zdravotních obav spojených s novým typem koronaviru. K dispozici budou léky, které na nemoc covid-19 budou fungovat. Cestování do zahraničí bude možné, ale lidé z toho budou mít stále do jisté míry strach. Delší dobu budou omezeny masové akce. Vakcína pak podle odhadů Mitonu bude k dispozici v roce 2022.

Dlouho budou lidé více spořit, do začátku čtvrtého kvartálu nepřežije možná až pětina firem. Dalším ekonomickým důsledkem bude vysoká nezaměstnanost, v EU či USA postupně vyšší než deset procent.

Zároveň se podle Mitonu dál výrazněji rozšíří nové technologie, e-commerce, virtuální realita a další.

