Co schválila sněmovna: Odklady nájmů, úvěrové moratorium a další | E15.cz

Poslanci v úterý a ve středu ve sněmovně, kromě prodloužení nouzového stavu do konce dubna, schválili ve stavu legislativní nouze řadu dalších návrhů, které mají pomoci firmám i občanům zvládat dopady pandemie koronaviru. Projděte si přehled.

Předlohy ještě musí projednat Senát a podepsat prezident Miloš Zeman. Podporu živnostníků a snížení administrativy nezaměstnaným by měla horní komora projednat ještě tento týden.

25 tisíc korun pro živnostníky

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou moci od státu dostat jednorázový příspěvek 25 tisíc korun jako kompenzaci dopadů krize související s koronavirem. Ministerstvo financí odhaduje, že o příspěvek by mohlo požádat až 700 tisíc živnostníků, státní rozpočet to vyjde až na 17,5 miliardy korun.

Na příspěvek mají dosáhnout lidé, kteří mají podnikání jako hlavní i vedlejší činnost s výjimkou těch, kteří jsou zaměstnanci a podnikání je jejich vedlejší činnost. O příspěvek budou moci žádat i podnikající studenti do 26 let. Vedle toho budou mít nárok na peníze spolupracující osoby nebo manželé a manželky, pokud nejsou zaměstnanci. Žádat budou moci i podnikající invalidní a starobní důchodci. Na finančních úřadech o příspěvek budou moci požádat vedle živnostníků například samostatní zemědělci nebo lékaři. Příspěvek nebude podléhat zdanění.

Odklady placení nájemného

Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením proti koronaviru musely zavřít své provozy, budou moci požádat o odklad nájmu za období od 12. března do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce letošního roku. Zákaz jednostranného ukončení nájmu v ochranné době do konce června příštího roku se má vztahovat jen na neplacení nájemného, ale nikoliv neplacení energií a dalších služeb, shodli se poslanci

Občané bez příjmů nebudou moci dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné za nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku.

Úvěrové moratorium

Jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři, nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. V případě jednotlivců má být podle předlohy odložen odklad splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.

Změna pravidel insolvence i exekucí

Pravidla insolvencí i exekucí se v souvislosti s nynější koronavirovou krizí zřejmě změní. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny až na výjimky exekuce movitých věcí i nemovitostí. Exekuce prodejem nemovitosti by navíc byla už nastálo možná až u dluhů nad 100 tisíc korun místo nynějších 30 tisíc korun.

Na úřad práce na dálku

Nezaměstnaní lidé se zřejmě budou moci hlásit do evidence uchazečů o zaměstnání i na dálku, nebudou muset na úřady práce osobně. Firmy, které zaměstnávají postižené, nebudou muset dokládat kvůli státním příspěvkům na jejich mzdy a dalším dotacím bezdlužnost. Podobně to bude platit i pro firmy, které požádají o příspěvky na mzdy zaměstnanců v rámci takzvaného kurzarbeitu.

Úřadům práce navíc klesne administrativa s některými současnými dávkami. Pro letošní druhé čtvrtletí nebudou muset plošně přehodnocovat výši příspěvků na bydlení, přídavků na dítě a zvýšení příspěvků na péči. Lidé tak nebudou muset dokládat úřadům příjmy nebo vynaložené náklady za první letošní tři měsíce, bude se vycházet z předchozích.

Pokuta až 10 tisíc za porušení vládních nařízení

Policisté a strážníci dostanou možnost ukládat pokuty až do 10 tisíc korun lidem, kteří budou porušovat opatření proti šíření koronaviru. Policisté by mohli pokutovat lidi například za porušení nařízení o omezení pohybu nebo za nezakrývání dýchacích cest. Dosud mohly přestupky proti opatřením ministerstva zdravotnictví projednávat jen krajské hygienické stanice, většinou je však policisté řešili domluvou.

Přijímací zkoušky 15 dní po otevření škol

Přijímací zkoušky na vysoké školy by se mohly uskutečnit nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol. Vysoké školy by je mohly s ohledem na epidemii koronaviru uskutečnit prezenčně i na dálku, podobně jako státní zkoušky. Sněmovna také prodloužila lhůtu, ve které přijatí uchazeči budou moci dodat dodatečně maturitní vysvědčení, a to z vládou navrhovaných 30 dnů na 45 dnů po zápisu na vysokou školu.

Poukázky za rušené zájezdy

Tuzemské cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh. Poukazy budou chráněny zárukou pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Nové podmínky pro lékaře a realitní makléře

Lékaři z takzvaných třetích zemí by mohli pracovat v nemocnicích po dobu nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronavirové krizi a ještě tři měsíce po jeho skončení. Obdobná pravidla mají platit pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Realitní makléři zřejmě budou moci prokázat odbornost pro svou práci až do začátku března příštího roku místo začátku letošního září.

Odložené senátní volby na Teplicku

Odložené doplňovací senátní volby na Teplicku asi budou nejpozději v druhé polovině června, před koncem května je musí vyhlásit prezident. Voliči na Teplicku si měli původně vybírat nástupce zesnulého předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila krizovým opatřením kvůli epidemii nového koronaviru. Nejvyšší správní soud však následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci.

Pravomoci pro ČNB

Česká národní banka bude mít zřejmě širší možnosti obchodování na trzích. Bude moci obchodovat s cennými papíry s delší splatností a s více institucemi na finančních trzích a nakupovat více například státní dluhopisy. Proti původnímu vládnímu plánu však poslanci omezili toto rozšíření časově, a to do konce příštího roku.

Do trasování se má zapojit i Airbnb

Zprostředkovatelé turistického ubytování v soukromí formou digitálních platforem typu Airbnb zřejmě budou povinni sdílet s českými úřady informace o uzavřených smlouvách.

Nová povinnost by mohla podle ministerstva pro místní rozvoj pomoci při trasování lidí, kteří přišli do styku s člověkem nakaženým novým typem koronaviru.

Zvýšení strukturálního deficitu na 4 procenta HDP

Sněmovna schválila i přes kritiku opozice vládní novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, která umožní pro příští rok zvýšit strukturální deficit až na čtyři procenta hrubého domácího produktu. To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Podle ministerstva financí je cílem této změny umožnit práce na přípravě státního rozpočtu na příští rok i roky další. Dosud byl střednědobým rozpočtovým cílem pro Českou republiku v letech 2020 až 2022 strukturální deficit 0,75 procenta HDP.