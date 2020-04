Zrušení daně z nabytí nemovitosti bude mít háček | E15.cz

Očekávané zrušení daně z nabytí nemovitosti se odkládá. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) příslušný návrh tento týden nakonec nepředložila. Poslancům však na středeční mimořádné schůzi sněmovny řekla, že zrušení daně doprovodí zrušením jedné z daňových úlev, a to odpočtu z úroků u hypoték. Opozice návrh kritizuje a podle šéfa lidovců Mariana Jurečky vláda situaci řeší stylem, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.

Schillerová má podle svých slov návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti již připravený. „Vedle toho mám připraveno zrušení možnosti odečtu úroků z hypoték od základu daně, samozřejmě pro nové smlouvy,“ řekla Schillerová. „Nějaká primární spravedlnost musí být, takže já to svazuji s tímto,“ dodala. Opatření má pomoci rozhýbat nemovitostní trh.

Část opozice ale se zrušením odpočtů nesouhlasí. „Říkat, že zvýšíme podporu bydlení především pro mladé rodiny a uděláme to tak, že jim zavedeme jedno opatření, ale druhé vezmeme, tak to prostě není v součtu zvýšení podpory,“ upozornil Jurečka. Předseda hnutí SPD Tomia Okamura to zase označil za potrestání lidí, kteří si pořizují vlastní bydlení, jehož ceny jsou nyní předražené.

Zástupci realitních firem přivítali zrušení daně z nabytí nemovitosti, zrušení daňových odpočtů z úroků u hypoték naopak odmítli jako krok zpět, na kterém by někteří klienti s hypotékou prodělali.

Opozice také ministryni kritizovala za to, že oznámila záměr zrušit tuto daň už před týdnem, ale stále nepředložila konkrétní návrh. „Výsledkem je další rána nemovitostnímu trhu. Lidé samozřejmě nákup odloží, když cítí šanci neplatit daň,“ řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

„Hlasité prohlášení o zrušení daně z nabytí nemovitosti pochopitelně v tu chvíli zastavilo trh s realitami, protože všichni čekají, co bude. A všichni čekali, že to bude na této schůzi a že to vláda předloží v legislativní nouzi, což neudělala,“ kritizoval poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek. Schillerová odpověděla, že návrh ještě nemá projednaný v koalici a že netrvá na tom, aby byl projednán v rámci nouzového stavu.

Sněmovna tento týden jednala o řadě zákonů, které mají pomoci ekonomice zasažené koronavirovou krizí. Schválila například jednorázový příspěvek živnostníkům ve výši 25 tisíc korun či odklad splátek úvěrů, jednala také o zákazu výpovědi z nájmů, úpravě spotřebitelských úvěrů, změnách v insolvenčním zákoně či rozšíření obchodních možností České národní banky.