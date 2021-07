Návrat z dovolené: Musíte mít negativní test? Stačí očkování? | E15.cz

Češi bez „plného“ očkování (dvě dávky) se při návratu z dovolené musí prokázat negativním antigenním nebo PCR testem. U některých zemí ale platí izolace a vícero testů. Při návratu do práce se musíte zaměstnavateli prokázat negativním testem, nemusíte ale sdělovat místo dovolené.

Návrat do práce

Neočkování lidé, nebo lidé, kteří neprodělali COVID-19 v posledním půl roce, musí v práci předložit po návratu z dovolené negativní test.

Podle aktuálního mimořádného opatření je bez testu nesmí zaměstnavatel pustit na pracoviště, pokud přijedou ze zemí s vysokou mírou rizika podle mapy cestovatele zveřejňované ministerstvem zahraničních věcí. Ze zemí s mírným nebo středním rizikem může do práce s respirátorem, který musí nosit až do výsledku testu.

Zaměstnanec má totiž obecně povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví ostatních spolupracovníků. Stejně tak ale i zaměstnavatel musí předcházet rizikům, tato povinnost mu je ukládána ze zákona. Takže zaměstnance ke sdělení údajů může vyzvat a doporučit mu postup, jak se má po návratu z dovolené chovat, tedy v souladu i s opatřeními ministerstva zdravotnictví. Zaměstnavatel pro tyto situace může vydat vnitřní předpis, upozorňuje mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro.

Zaměstnanci, kteří se chtějí po návratu ze zahraniční dovolené testovat, mohou využít stávající síť poskytovatelů. Mohou také využít toho, že stát proplácí čtyři antigenní testy a dva PCR testy měsíčně zdarma.

Zaměstnanec musí případnou povinnou karanténu započítat do své plánované dovolené, pokud cestuje do regionu či zemí, u kterých je po návratu vyžadována. Další možností je, že zaměstnavatele požádá o poskytnutí neplaceného volna pro překážky v práci na straně zaměstnance.

Návrat z dovolené: Povinnosti a testování

Pravidla pro návraty z dovolené se často měnila. Původně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) avizoval, že negativní test budou muset v zaměstnání do dovolené předložit i lidé, kteří budou pobývat jen v České republice. Vláda tuto povinnost následně schválila jen pro zahraniční dovolené. Následně ministerstvo zdravotnictví opatření upravilo tak, že plně očkovaní lidé se testu ani karanténě nebudou muset podrobit, ať se vrátí z kterékoliv země. Všichni cestovatelé ale musí před návratem vyplnit příjezdový formulář.

Pokud nejste plně očkovaní (obě dávky očkování proti nemoci COVID-19) minimálně čtrnáct dní, musíte se po návratu do Česka prokázat negativními testy a vněkterých případech podstoupit i karanténu.

Při návratu z tzv. zelených zemí (Itálie, Chorvatsko nebo Řecko) se musíte prokázat do pěti dnů negativním antigenním nebo PCR testem. V případě návratu z oranžových zemí (Irsko, Kypr nebo Baleárské ostrovy) musíte absolvovat test již před odjezdem ze země, resp. před nástupem do letadla, vlaku či autobusu. U červených zemí (např. Španělsko) platí povinný PCR test po návratu do Česka nejdříve pátý a nejpozději 14. den po příjezdu z destinace. Zároveň platí, že osoba musí být do získání výsledku testu v samoizolaci. V případě návratu ze zemí označených černě (např. Tunisko) platí, že je nutné se prokázat negativním PCR testem ještě před příjezdem do Česka. Zároveň se musíte prokázat rezervací PCR testu, který absolvujete nejdéle do 24 hodin po návratu do České republiky. Nejdříve desátý, nejpozději čtrnáctý den po návratu do Česka se musíte znovu otestovat metodou PCR. Platí samoizolace do doby než obdržíte výsledek testu.