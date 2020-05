Prodělali jsme nejmíň čtvrt milionu, říká majitel první surfařské cestovky v Česku | E15.cz

Koronavirová krize a následné restrikce dopadly i na cestovní kanceláře. Na velké i na ty menší. Do specifické kategorie úzce zaměřené cestovky patří společnost Surf and Travel, která se zabývá organizováním surfových kempů po celém světě. Teď firma přemýšlí, jak zájemce nalákat na surfařské léto doma.

Když vypukla pandemie a začaly se zavírat hranice, byli jejich instruktoři s klienty stále ještě v Maroku. Odjížděli tam v době, kdy bylo jen pár případů hlášených v Itálii a situace nevypadala tak špatně. „Všechny zpáteční lety byly zrušeny a museli jsme tedy najít cestu, jak dostat všechny v bezpečí domů. Po týdnu telefonování s ambasádou a leteckými společnostmi, které nám letenky vždy prodaly a pak zrušily, jsme nakonec sehnali letenky z Marrakéše. Sice předražené, ale platily,“ popisuje komplikovaný návrat domů majitel společnosti a zároveň instruktor surfování Aleš Tůma.

Následně začali v Surf and Travel řešit, co dál, postup konzultovali i s ministerstvem pro místní rozvoj. Klientům nakonec nabídli změnu termínů, anebo vrácení celé zaplacené částky. Přitom už sami měli výdaje s pobytem plánovaným na duben v Kostarice – zálohy za ubytování, dopravu a další služby, které se jim z většiny asi nevrátí. „Celkové škody jsme vyčíslili na asi 250 tisíc korun. Do toho ale nepočítáme případný zisk a práci zaměstnanců,“ vypočítává Tůma.

O státní pomoc – například v rámci programů COVID – nežádali, protože forma půjček jejich problémy neřeší. „Žádný specializovaný program na podporu cestovek neexistuje, situace je navíc nepřehledná,“ vysvětluje.

Jelikož to prozatím s cestováním do zahraničí nijak nadějně nevypadá, připravili na léto náhradní surfové pobyty v České republice. Poradit si prý dokáží i s tím, že jsme vnitrozemská země bez oceánu, který je s tímhle druhem sportu a zábavy spojené. „Vlny sice do naší kotliny nedostaneme, ale i tak chystáme různé plnohodnotné aktivity – od tréninku pádlování na surfu, simulaci jízdy ve vlně přes cvičení jógy, která k našim pobytům patří, až po doprovodné výlety na kolech či lezení po skalách,“ vypočítává Tůma.

Přesto zůstávají v pohotovosti. „Naše destinace máme rozplánované na celý rok dopředu, takže jakmile se situace uvolní a bude možné vycestovat, můžeme během pár týdnů či měsíců vyrazit,“ dodává.

Surf and Travel začala pořádat surfové kurzy jako první v ČR před více než čtrnácti lety, nyní se podobnou náplní zabývá dalších zhruba pět cestovek. Původně začínala jen s pobyty ve Francii v červnu a v září, postupně činnost rozšířili na zbytek roku a celý svět. Mezi další destinace postupně přibyly například Španělsko, Portugalsko, Srí Lanka, Bali, Kostarika, Maroko či Senegal.