Karel Schwarzenberg: Že žiji na Křivoklátsku zavinil Saddám Husajn | E15.cz

Hlava šlechtického rodu Schwarzenbergů, nejstarší český poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg se krátce po návratu do vlasti na začátku devadesátých let usídlil na zámečku Dřevíč v křivoklátských hvozdech. Jeho rodová větev je přitom po staletí spjatá se zámky Orlík a Čimelice na jihu Čech. V rozhovoru, který si celý přečtěte v pondělním vydání deníku E15, prozradil důvod svého rozhodnutí.

I když to působí neuvěřitelně, za skutečností, že bývalý kancléř prezidenta Václava Havla koupil lovecký zámeček ve středních Čechách, stojí bývalý irácký diktátor Saddám Husajn.

„Je to kvůli němu. Když jsme v roce 1991 posílali protichemickou jednotku do Perského zálivu, přišlo z USA, Velké Británie a také od našich tajných služeb varování, že na prezidenta Havla by mohl být spáchán atentát. Z bezpečnostních důvodů byl v Lánech a já jako jeho kancléř jsem potřeboval bydlet někde blízko,“ řekl deníku E15 Schwarzenberg, který se právě v roce 1991 stal majitelem Dřevíče.

Na místě dnešního zámečku, který je od Lán vzdálený necelých patnáct kilometrů, stávala od roku 1572 myslivna. Počátkem 18. století nechal tehdejší majitel křivoklátského panství kníže Josef Vilém Fürstenberg postavit současnou barokní jednopatrovou budovu s mansardovou střechou.

V roce 1929 koupil od Fürstenbergů Dřevíč spolu s dalším majetkem stát, bylo zde sídlo lesní správy. Za minulého režimu objekt sloužil jako školící a rekreační středisko podniku Zemědělské zásobování a nákup Praha. Tato skutečnost se na malebném objektu s letním pavilonem, hospodářskými staveními a kaplí sv. Huberta podepsala.

„Bylo to tady zanedbané. Ze dřeva jsou původní jen schody a dveře, krovy, parkety a všechno ostatní bylo napadené dřevomorkou a muselo se spálit. Opravovali jsme to dva a půl roku. Dnes je to pro mě nesmírná radost, i když tady teď musím být kvůli koronaviru zavřený,“ připomněl současnou situaci Schwarzenberg.

Že zámeček patřil Fürstenbergům, tedy rodu, z něhož pochází Schwarzenbergova matka, zjistil jeho nynější majitel při jednání o koupi. „Zavolal jsem bratranci Jáchymovi do Německa a řekl jsem mu, že Dřevíč je zpátky v rodině. Byl nadšený a přijel se sem podívat,“ dodal Schwarzenberg.