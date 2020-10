Berou nám zisk, stěžují si restauratéři, a rozvážejí si jídla sami | E15.cz

Vládní omezení nutí restaurace spoléhat na prodej z okénka a rozvoz objednávek zákazníkům domů či do kanceláře. Z toho těží rozvážkové společnosti. Řadě restauratérů se ale spolupráce s nimi začíná zajídat a hledají alternativy.

David Hájek teď často místo ve svém bistru sedí za volantem. Spolumajitel malostranského podniku Roesel – beer & food přestal spoléhat na rozvážkové služby a objednávky doručuje zákazníkům sám. Přiměly ho k tomu provize a doručovací poplatky, které si dopravci účtují.

„Už na jaře jsme rozváželi. V mezičase ne, s tím, jak skončil lockdown, rapidně klesl počet objednávek,“ říká. Teď se k osvědčené praxi vrátil. Poplatky rozvážkových firem jsou totiž podle něj tak vysoké, že restauratérovi z marže nic nezbude. „Když si to rozvážím sám, neplatím nic navíc. Já si za dovoz žádné peníze nedávám,“ dodává.

Převážně přes vlastní objednávkový systém a své kurýry rozváží objednávky i žižkovské bistro Střecha. V čase nejvyšší poptávky stále využívá služeb rozvážkové firmy Dáme jídlo, ale do budoucna to chce změnit.

„Přijde nám nemístná jejich provize třicet procent z objednávky plus DPH plus poplatek za odvoz a poohlížíme se po jiných možnostech,“ říká Filip Hausknecht, mediální zástupce sociálního družstva Střecha, které stejnojmenné bistro provozuje. „Nedává smysl, aby rozvážková služba dostávala skoro stejně peněz za odvoz jako podnik za to, že nakoupí suroviny, provozuje kuchyni a zaplatí veškerý personál, který se na přípravě jídla podílí,“ dodává.

Svaz obchodu a cestovního ruchu, Asociace malých a středních podniků a Asociace hotelů a restaurací vyzvaly v polovině října rozvozové firmy, aby v současné krizi alespoň dočasně snížily poplatky. „Provize firmy rozvážející objednaná jídla kolem 30 procent znamená, že restauratér má dvě možnosti – buď poplatek promítnout do ceny, tedy zdražit, nebo se připravit o marži,“ tvrdí prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Rozvážkové firmy větší snižování cen neplánují. V reakci na výzvu argumentovaly, že i ony mají náklady na rozvoz. A například start-up Wolt uvádí, že ani tak není ziskový. Právě Wolt snížil ceny za doručení v Praze a Brně o 20 až 30 procent. Druhý z poplatků, který restauratéři hradí, tedy provizi z ceny jídla, ale nezměnil.

Ne všichni restauratéři však hodlají spolupráci s rozvážkovými firmami utlumit. Například podle smíchovské restaurace Gourmet Pauza spočívá přínos rozvozových firem v tom, že přinesou objednávky i od jiných než stálých zákazníků.

„Rozvoz i okénko jsou jen přechodná opatření, která nám – doufáme – pomohou přežít těžkou dobu. A v přechodném režimu nikdy nezasáhneme takový okruh zákazníků jako zaběhlé rozvozové firmy,“ říká spolumajitelka restaurace Pavlína Zemanová. I Gourmet Pauza si ale část objednávek rozváží ve vlastní režii.

Druhá vlna zavírání ekonomiky podle Stárka tento trend jen posílí. Lidé totiž podle něj obvykle objednávají jídlo z restaurací, které znají, a role rozvážkových firem jako zprostředkovatele tedy není příliš významná. „A restaurace navíc v současné situaci mají nadbytek personálu, takže pro ně není problém někoho vybavit vozem a vyslat do ulic,“ uzavírá prezident Asociace hotelů a restaurací.