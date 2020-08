Slevu na nájem dostali už podnikatelé z Prahy nebo Ostravy. V Brně si počkají do září | E15.cz

Města se během koronavirové pandemie zavázala, že uleví podnikatelům a firmám na nájmech komerčních prostor, které patří radnicím. Do praxe to přišlo až v červenci, tedy poté, kdy vláda spustila program Covid nájemné, ve kterém se stát podílí spolu s vlastníky objektů na nájemném. Praha a Ostrava již umožnily svým podnikatelům se do programu zapojit, třeba Brno ale začne žádosti schvalovat až po prázdninách.