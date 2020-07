Odložit placení nájmů podle zákona se rozhodlo jen 56 lidí | E15.cz

Radši se dohodněme sami a netahejme do toho stát, znělo nepochybně v posledních měsících napříč všemi sektory. Příkladem je situace v bydlení, což nyní přiznává sám stát. Přestože se do problému s placením nájemného dostaly podle odhadů tisíce domácností, pomoci státu využila jen malá část.

Během nouzového stavu se vláda i opozice obávala toho, že lidé skončí na dlažbě a firmy přijdou o své provozovny. Zákonodárci zavedli cenové moratorium na nájemné z bytů, lidé a firmy dostali možnost odkladu splátek nájemného, před měsícem se zavedly také příspěvky státu na nájmy.

Zájem jen desítek lidí

Konkrétně o odklad splátek nájmů velký zájem ale není. K tomuto týdnu o něj požádalo podle Úřadu práce jen 56 lidí, program přitom skončí už za pár dní. Lidé si mohou podle zákona odložit splátky nájmů v období od počátku nouzového stavu, tedy asi poloviny března, do konce července. „K tomu musí doložit potvrzení, že prodlení s úhradou nájemného nastalo z prokazatelných důvodů spojených s dopady epidemie koranaviru,“ upozorňuje mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. Dlužnou částku musejí lidé majitelům bytů splatit už do konce roku, což představuje podle odborníků největší překážku.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které program zastřešuje, to nevnímá jako neúspěch, přestože samo odhaduje, že se do problémů s placením nájemného dostalo až sedm tisíc domácností. „V naší zemi zafungovala mezi pronajímateli velká vlna solidarity. Pronajímatelé i nájemci si vzájemně vyšli vstříc, a to, že zákon využilo tak málo lidí, dokazuje, že zákon pomohl skutečně těm nejpotřebnějším,“ řekl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček, podle kterého mnoho lidí využilo také sociální dávky, ošetřovné a jinou podporu. Podstatně větší zájem byl například také odklad splátek úvěrů a hypoték, čehož využilo podle České bankovní asociace zatím zhruba 350 tisíc lidí.

Ústavní stížnost

Odklad nájmů kritizovali při jeho dubnovém projednávání především developeři a zástupci majitelů bytů. Část opozičních senátorů dokonce podala k Ústavnímu soudu stížnost, že opatření porušuje vlastnická práva majitelů.

„Od začátku tvrdíme, že stát zbytečně vstupoval do smluvního vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem. Padesát šest žadatelů z celé republiky jen potvrzuje, že pronajímatelé a nájemci společně našli cestu, jak případné problémy řešit individuálně dohodou,“ uvedl Milan Krček z Občanského sdružení majitelů domů. „Nízký zájem o odklad splatnosti nájemného nás nepřekvapil. Nájemci upřednostnili vzájemnou dohodu,“ řekl mluvčí developera Central Group Radek Ježdík.

Podnikatelé mají nový program

Možnost odložit placení nájmů do konce června dostali i podnikatelé, ministerstvo průmyslu a obchodu však neeviduje počet těch, kteří programu využili. Předpokládá se, že podnikatelé spíše čekali na program Covid nájemné, který funguje od konce června a ministerstvo do něj vložilo pět miliard korun. V rámci programu se na nájmu provozovny podílí z poloviny stát, ze třiceti procent pronajímatel a zbývající pětinou podnikatel.

Žádost zatím podalo 7712 podnikatelů v celkovém objemu více než jedné miliardy korun. „Více než dva tisíce žádostí již bylo schváleno. Podpora v objemu přes 250 milionů korun se již dostala ke svým adresátům,“ sdělil mluvčí rezortu David Hluštík. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) při spuštění programu uvedl, že očekává, že jej využije až 150 tisíc podnikatelů.