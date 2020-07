Do nájemního bydlení jde o polovinu více lidí než loni | E15.cz

Stále pokračuje přesouvání Čechů do nájemního bydlení. Za poslední kvartál do pronájmů zamířilo skoro o 50 procent více lidí než loni touto dobou. Ruku v ruce s tím rostou i ceny nájmů. Hlavně v Praze a Středočeském kraji, v Brně a Jihomoravském kraji. Vyplývá to z nejnovějších údajů portálu Bezrealitky.

Proč se zvyšuje zájem o nájmy

Důvodů, proč se lidé přesídlují do nájmů je více. Prvním důvodem může být to, že kvůli omezením se výrazně zvýšila dostupnost bydlení v hlavním městě. Je to díky tomu, že pandemický vývoj zatím neumožnil návrat masového turismu. Byty, které jsou normálně ke krátkodobým pronájmům, budou k dispozici až do poloviny příštího roku.

Klesly i ceny pronájmů. „Pochopitelně jsme očekávali, že pražské ceny vlivem situace poklesnou. Pád je však výraznější, než byly naše předpoklady. Aktuálně se pražský byt průměrně pronajímá za 276 namísto původních 290 korun na metr z počátku roku, medián je však ještě nižší,“ zmiňuje Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.

Nemůžeme ale očekávat, že by tento trend měl nějaké dlouhodobé trvání. Půjde spíše o anomálii, která bude trvat okolo 12 měsíců.

Dalším důvodem přesídlování je ekonomický výhled Čechů. Přestože počet prodaných nemovitostí mírně stoupl a v případě bytů se drží dokonce na úrovni druhé poloviny loňského roku, zájem začíná být spíše o levnější nemovitosti. Co se týče rodinných domů, tak jejich cena po více než dvouletém růstu prodejní ceny opět klesají.

„Realitní trh se neuvěřitelně zrychluje. Dohodnout si odpovídající nájem je dnes otázka dnů, nikoli týdnů či měsíců, jako tomu bylo v minulosti. Jen za poslední tři roky díky tomu stoupl počet lidí, kteří se nespoléhají na realitní prostředníky, asi trojnásobně. Díky přímému kontaktu s majitelem si zájemce dokáže domluvit odpovídající podmínky, které budou vyhovovat oběma stranám. Online jde dnes zajistit většinu potřebného servisu včetně právního dohledu, a to za zlomek ceny. Koronavirus z mého pohledu jasně ukázal, kde leží budoucnost realitního trhu,“ uzavírá Meyer