Na vlastní bydlení nemáme, za nájem zaplatíme polovinu příjmů | E15.cz

Pokud Češi nebydlí ve vlastním, musí se připravit na výrazný růst nákladů na bydlení. A to natolik, že Praha by mohla začít sledovat scénář “amerických nájmů”.

Americké nájmy brzy i v Praze?

Americké nájmy jsou takové, kdy rodina dává do bydlení většinu příjmů. Změna by mohla nastat ve chvíli, kdy Pražané přestanou nájemní bydlení brát za provizorní.

V současnosti sice ceny nájemního bydlení klesaly, lze ale očekávat obrat. A nebude záležet pouze na rychlosti, s jakou se v Praze obnoví masový turismus. V tuto chvíli do nájmů míří největší množství lidí. Poptávka bude převyšovat nabídku volných bytů. Zvedat se tedy bude i cena. A to hlavně ve velkých městech.

Bezrealitky ohlásily, že v prvním kvartálu roku 2020 bylo realizováno nejvíce nájemních transakcí v jejich historii – o desetinu více než loni. „Ať bude situace jakákoliv, v Praze budou i nadále shánět bydlení desítky tisíc domácností. Krátkodobý pokles cen některých nájmů dokonce může na chvíli obrátit proud Pražanů směřující do Středočeského kraje za nižšími cenami a už tak vysokou poptávku opět navýšit,“ zmiňuje Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.

Situace před třemi lety

Ještě před třemi lety v České republice žila v pronájmu asi pětina lidí. Za dalších pět let by v nájmu mohl žít klidně každý čtvrtý. V Praze bude vše probíhat nejrychleji. Nyní zde žije ve vlastním 60 procent lidí. Za několik let by mohl být poměr půl na půl. Nová generace na vlastní bydlení totiž dosáhne obtížně.

Americké nájmy v Praze

Cestě “amerických nájmů“ na pražský trh by mohla pomoct aktivita developerů, kteří chtějí do nájemního bydlení investovat. Desítky tisíc domácností by jako novou normu mohly začít platit více než polovinu ze svých příjmů do nájemního bydlení. Výměnou za to by postupem času dostaly nejen lákavější lokality, ale i kvalitnější servis ze strany majitele nebo správce budovy.

„Nejde pouze o výši nájmu určeného majitelem, nájmy budou růst především díky inflaci. Celá řada nájemních smluv má takzvanou inflační doložku. Ta umožňuje zvýšit nájem o tolik, kolik činila míra inflace v předchozím roce. Inflace zároveň zvýší ceny služeb,“ uzavírá Meyer.