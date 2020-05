Kadeřník: Stříhat se štíty si nedokážu představit, bude to náročné | E15.cz

Kadeřnictví a lazebnictví se chystají po velké pauze na otevření. To ale rozhodně nebude návrat do normálu. Budou muset nosit masky, roušky a mezi zákazníky bude povinný rozestup. „Budeme mít jen poloviční kapacitu, takže polovina lidí bude muset zůstat doma,“ upozorňuje spolumajitel barbershopu Rebell Barbers Matěj Sikora.

Kadeřníci a lazebníci otevřou už v pondělí. Přečkali jste uzavření podniku bez větších potíží?

Mohu říci, že naštěstí jsme měli finanční polštář. Takže ano.

Jak dlouho byste vydrželi bez příjmů?

Věřím, že i půl roku.

Nicméně i po otevření provozu budete muset dodržovat určitá opatření. Například povinné nošení štítů a roušek. Jak se na to tváříte?

To si nedokážu vůbec představit. Nyní máme vyprodáno několik dní dopředu, kadeřníci v podstatě nebudou mít pauzu, takže s příchodem teplejšího počasí to pro ně skutečně nebude komfortní. Spíš bych řekl extrémně náročné. Nehledě na to, že se štítem člověk hůř vidí, protože se v něm bude odrážet světlo. A i to kadeřníky bude limitovat v preciznosti jejich práce.

A budou je tedy kadeřníci nosit?

Samozřejmě, budou muset.

Uvažovali jste, že byste stříhali třeba venku, nebo byste chodili do domácností?

Ne, to moc ani nejde. Barbershop je zkrátka něco jiného než běžně stříhání, které lze dělat takřka na koleně.

Jak jste uzavření firmy řešil s kadeřníky?

Vzhledem k tomu, že tu byli jako naši zaměstnanci, jsme se s nimi dohodli, aby šli na pracovní úřad. Nevěděli jsme, jak dlouho to bude trvat. Nyní se k nám už normálně vrací.

A v rámci toho otevření se už tedy vracíte do běžného režimu?

Kéž by. Vzhledem k tomu, že se musí dodržovat patřičné odstupy, budeme mít jen poloviční kapacitu. Takže polovina lidí bude muset zůstat doma.

To znamená i poloviční tržby?

To se ještě uvidí, zvažujeme, že budeme mít otevřeno i o víkendu.

Kadeřnictví patří mezi ty více zasažené obory. Neuvažoval jste, že své byznysové aktivity přesunute do jiného oboru?

Ne vůbec ne, ani na chvilku. Já věřím, že to přejde a pomalu se vrátíme do normálu.