Testování na koronavirovou studii kapacity byly plné za 15 minut | E15.cz

„Zájem předčil veškerá naše očekávání. Lidé by měli zvážit, jestli nedorazit později. Budeme pokračovat ještě dalších sedm či osm dní a budeme pravidelně informovat o tom, jaké věkové skupiny jsou naplněny,“ řekl novinářům dopoledne děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Aleksi Šedo.

V plánu je v Praze otestovat tisícovku dětí mezi osmi a 17 lety, 1500 lidí mezi 18 a 39 lety, 1500 lidí mezi 40 a 59 lety a 1000 lidí od 60 do 89 let. Za dnešní den tři hlavní testovací místa, u Palackého náměstí, na náměstí Míru a v Kateřinské zahradě poblíž Karlova náměstí, otestovala nejvíc lidí ve věku mezi 40 a 59 lety (645), naopak nejméně bylo dětí (110). Pro další dny tak pražská odběrová místa potřebují ještě 890 dětí ve věku osm až 17 let, zhruba tisícovku lidí 18 až 39 let, 855 lidí ve věku 40 až 59 let a 780 seniorů od 60 do 89 let.

Před vyšetřením krve vyplní každý zájemce o test dotazník a souhlas se zapojením do studie. „Samotné vyšetření je triviální, odběr krve z bříška prstů. Znají to třeba diabetici, kteří si měří glykémii,“ popsal Šedo. Kapka krve se pak dá spolu se dvěma kapkami reakčního činidla do testovací pipety a během deseti až 15 minut je znám výsledek. „Je-li negativní, tak se s onemocněním s velkou pravděpodobností nesetkal. Je-li pozitivní, tak onemocnění v minulosti prodělal, a to způsobem, který mohl být i bez klinických příznaků,“ dodal s tím, že pozitivní zájemce čeká ještě klasický test z výtěru z nosohltanu a izolace do doby, než budou znát výsledek.

„Množství lidí, kteří nemoc prodělali bez klinických příznaků, nebude velké. Jedním z cílů této studie je, aby bylo zjištěno, jak opravdu velké je,“ uvedl Šedo. Podle toho pak bude možné podle něj i plánovat kapacity ve zdravotnictví. S podílem bezpříznakových nemocných počítají i modely odhadující budoucí vývoj epidemie, které připravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Provoz odběrových míst zajišťují akademická pracoviště, v Praze zejména medici z 1. LF a armáda. Centra umístěná v Zítkových sadech, Kateřinské zahradě a na náměstí Míru v Praze 2 otevřela v 10:00, první lidé u nich čekali už před osmou hodinou. V Kateřinské zahradě testují do 15:00 seniory, ve frontě mezi nimi vznikaly i konflikty, které řešili organizátoři i městská policie. Od 15:00 je pak místo vyhrazené pro testování dětí. Znovu se otevřou v pátek v 10:00, lidé tam pro snadnější řízení příchozích dostanou pořadová čísla.

Na místě pro dospělé do 59 let na náměstí Míru čekaly stovky lidí už hodinu před otevřením. Nejvíce zájemců bylo ráno ve věku 30 až 35 let, podíl žen a mužů byl zhruba vyrovnaný. V Zítkových sadech byly před osmou ráno jen dvě čekající ženy, přes den ale lidé v odstupech zaplnili všechny cestičky v přilehlém parku. Také na místě v Kateřinské zahradě vyhrazeném pro seniory lidé čekali už dvě hodiny před otevřením, ve frontě navíc docházelo ke strkanicím a konfliktům.

Speciální místo je také v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), kam jsou zvaní jeho pacienti. Otevřené bude podle informací na webu IKEM ještě v pátek. Pacienti, kteří mají blíž jiná odběrová místa, mohou dorazit i tam.