Volný pohyb i cestování do zahraničí, vláda zmírnila opatření pandemie | E15.cz

Lidé budou moci od pátku opět snáze cestovat do zahraničí díky uvolnění zákazu volného pohybu osob. Týká se to i dovolených. Při návratu do vlasti se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Od pátku má být také možné shromažďování na večejnosti, maximálně však do počtu deseti osob.