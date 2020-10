Ve Finsku pomáhají pozitivní cestující hledat cvičení psi, říká Češka žijící v Helsinkách | E15.cz

Zodpovědnost, dodržování rozestupů a omezení fyzického kontaktu. To je cesta, kterou se v boji s koronavirem vydalo Finsko. Počet nakažených v 5,5 milionové zemi mírně stoupá, denně se testuje mezi 10 a 18 tisíci vzorků. „Češi do Finska nemohli bez udání relevantního důvodu přicestovat ani v létě. Vláda úzkostlivě dbala na to, aby nebyla nákaza do země zavlečena zvenčí, neboť měla k dispozici analýzy, že největší hrozba je právě zahraničí,” říká Petra Horáková Krištofová, Češka žijící v Helsinkách.