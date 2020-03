OSVČ mají nárok na podporu a podnikatelé mohou využít kurzarbeit | E15.cz

Vláda v úterý schválila pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna, v případě prodloužení nouzového stavu i déle. Po jednání kabinetu to uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). OSVČ postižení pandemií dále dostanou od státu jednorázovou částku 25 tisíc korun.

Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do 39 tisíc korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29 tisíc korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy.

Vláda se zavedením kurzarbeitu souhlasila minulé pondělí. Původní návrh počítal s pěti body. Schválená verze má body dva. „Opticky program zjednodušujeme. Do režimu A spadají lidé, kteří byli umístěni do karantény a zaměstnavatelé jim platí náhrady za prvních 14 dní, a také podniky, které jsme zavřeli. V režimu B jsou firmy, které mají snížený odbyt zboží nebo služeb, mají problémy s tím, že jim ve větším množství nepřicházejí zaměstnanci, nebo jim chybí subdodávky,“ popsala Maláčová.

A dodala: „Jde o jasný vzkaz zaměstnavatelům: nepropouštějte své zaměstnance.“

Jakmile podniky podle Maláčové mzdy vyplatí, mohou požádat úřady práce o refundaci výdajů. Ministerstvo práce výdaje za dva březnové týdny spočítalo na 10,9 miliardy korun. Celkové náklady do konce dubna by mohly činit přes třicet miliard. Podle Maláčové může případně vláda rozhodnout o prodloužení programu podle vývoje situace.

Kompenzovat mzdy bude stát i fungujícím firmám

Fungující firmy, které nyní platí zaměstnancům 100 procent mzdy, ale kvůli koronaviru se potýkají s poklesem výnosu nebo produkce, budou mít nárok na kompenzaci mezd prostřednictvím kurzarbeitu. Konkrétní podmínky pro čerpání podpory vláda připraví do pondělí 6. dubna. Uvedl to ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Nastavení opatření není podle ministra zatím stanoveno. Nárok na úlevu by ale měly mít firmy, které zaznamenaly pokles výnosu nebo produkce o 30 procent a drží si zaměstnance, kterým platí plné mzdy. Měly by nárok na kompenzaci mezd v řádu 20 procent, řekl Havlíček.

Opatření by mělo být pro firmy motivačním prvkem. Havlíček už dříve uvedl, že by nechtěl, aby některé podniky zhodnotily současnou situaci tak, že se jim více vyplatí výrobu přerušit a čerpat úlevy.

Navýšení příspěvku pro OSVČ

OSVČ postižení pandemií dále obdrží od státu jednorázovou částku 25 tisíc korun. Podmínkou je ale výše příjmu nebo pokles tržeb. Podnikatel musí o podporu požádat a splnit několik podmínek předložením čestného prohlášení. Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy 180 tisíc korun. Původně zamýšlelo ministerstvo financí vyplácet podnikatelům 15 tisíc korun měsíčně.

Program bude podle úřadu spravovat finanční správa. Cílem je, aby žadatelé získali peníze už během dubna. Podporu správa vyplatí na základě vyplněného formuláře, který správa zveřejnění do 3. dubna.

Žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti bude správa přijímat přes datovou schránku, poštou, prostřednictvím podatelen a sběrných boxů umístěnými před finančními úřady.

Prodloužení nouzového stavu

Ve středu vláda projedná návrh na prodloužení nouzového stavu, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová. Nyní platí nouzový stav do 12. dubna, jeho prodloužení musí schválit sněmovna. Schillerová očekává, že vláda bude se sněmovními stranami o podpoře jednat až po svém středečním rozhodnutí.